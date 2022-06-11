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扛林耕仁選竹市長成敗 許修睿拿連任議長做賭注

2022/6/11 18:55
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（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨備戰年底縣市長選戰，新竹市議會黨團全力支持議員林耕仁參選。據透露，為表達團結勝選的決心，身兼市黨部主委的議長許修睿已下達軍令狀，願扛起新竹市長一役勝敗，若林耕仁無法勝選，自己也將放棄議長的連任。

國民黨新竹市長人選懸而未決，地方已不斷呼籲，在國民黨新竹市議會已力挺新竹市議員林耕仁參選的狀況下，黨中央應從善如流，盡快完成提名。但黨中央似有其他考量，這也引發地方憂慮，甚至擔心桃園市、苗栗縣的提名狀況在新竹市再次上演。

國民黨秘書長黃健庭昨天到新竹市與議會黨團座談，了解地方狀況。據透露，與會議員表示，中央如果有更好的人選，也要能說服在地所有議員，相信大家都是以勝選為目標；但有議員直接要求，這次新竹市長的人選一定要提在地人選。

據與會者轉述，黃健庭在會中表示，自己沒有對林耕仁有任何意見，只希望多方確認林耕仁是否是個會贏的人選；黃健庭希望國民黨推出的人選，能吸引到中間選民的認同，黨中央想再更進一步做確認。

據了解，身為去年負責主持國民黨新竹市長初選的許修睿，已決心扛起今年的新竹市長選舉，甚至下達軍令狀，向黨中央表示會負責此戰成敗，若不能贏回新竹市，他也會不連任議長，以示負責，希望黨中央能順應基層民意，儘早提名林耕仁，讓地方能儘早備戰。

許修睿認為，新竹市長林智堅執政兩任，不儘早推出人選，怎麼對抗執政優勢。

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藍營地方人士也表示，林耕仁擁有議會黨團、近9成里長的連署支持，同時地方黨部民調顯示，林耕仁目前具有勝算，但黨中央似乎屬意清華大學教授翁曉玲，但翁知名度不夠高，不解黨中央為何不能從善如流，提名林耕仁。

黨內人士表示，國民黨沒有口袋名單，目前仍是持續在協調徵詢，希望國民黨推出的人選不只是鞏固基本盤，還要有拓展中間選民的能力。（編輯：林克倫）1110611

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