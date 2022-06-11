總統：國際陸續鬆綁防疫邊境限制 政府會穩健因應

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（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文今天向國人報告包括5到11歲第二劑間隔縮短為至少4到8週等三項防疫措施；並強調疫情處於關鍵的時刻，也逐步調整防疫措施，做好準備。隨著國際社會陸續鬆綁防疫邊境限制，政府會穩健因應，讓國際往來更便利。

總統蔡英文晚間在臉書發文表示，三項防疫新措施，向大家報告，隨著疫情的發展，持續滾動調整防疫措施，今天，指揮中心公布三項新措施，要請大家一起注意。

一、5-11歲第二劑間隔縮短為至少4-8週：縮短接種時間，讓小朋友的健康更有保障，也能讓家長更安心。

二、6月13日（一）起，家用快篩實名制單開始單雙號不分流：從下週一開始，快篩實名制將取消原本的單雙號分流，讓有需要的民眾更方便購買，但每輪每位民眾只能購買一份。

三、6月15日（三）起，入境居家檢疫調整：為了逐步與國際接軌，下週三開始入境後的居家檢疫，將改為3天居家檢疫，及檢疫期滿後接續4天自主防疫，取消原本7+7的規定，初期總量管制以每週2萬5000人次為原則。

總統表示，長程航班且已接種追加劑滿14天的機組人員，入境居家檢疫，也調整為7天自主健康管理，搭配以篩代檢的方式，每2天進行一次PCR或快篩。

總統也向大家報告，截至6月9日止，6-11歲兒童莫德納疫苗已接種約28.4萬人次，5-11歲兒童輝瑞疫苗已接種約73萬人次，合計已超過百萬人次，以戶籍人口數計算，第一劑涵蓋率已達71%，若計入已確診但尚無法施打孩童人數，第一劑社區涵蓋率已達86.6%。

總統謝謝大家團結防疫、接種疫苗，目前台灣疫情處於關鍵的時刻， 也逐步調整防疫措施，做好準備。隨著國際社會陸續鬆綁防疫邊境限制，政府也會穩健因應，讓國際往來更便利。「我們繼續加油，一起挺過這波疫情」。（編輯：張均懋）1110611