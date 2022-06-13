房客退租戶籍未遷離 屋主可線上申請遷至戶所

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（中央社記者陳俊華台北13日電）內政部今天說，為了讓房東更放心讓房客設籍，即日起增加線上服務，當房客搬遷而未遷出戶籍時，房屋所有權人可依戶籍法，申請將房客戶籍遷至當地戶政事務所，房東實際上無需擔心。

內政部透過新聞稿表示，部分房東因擔心房客在租屋處獨立設戶籍，搬遷後戶籍未遷出，導致無謂麻煩，造成有房東以租約或口頭方式，禁止房客設戶籍。

內政部指出，為了讓房東更放心讓房客設籍，即日起增加線上服務，當房客搬遷而未遷出戶籍時，依戶籍法規定，房東只要掃描上傳房屋所有權證明文件，及同意戶所運用「地政資訊網際網路查詢系統」查核確認房屋所有權內容，經戶所查證房客確實已遷離戶籍地，就會將房客戶籍遷至戶所。

內政部說，住宅租賃定型化契約已有明文規定，房東不得拒絕房客設籍，目的是保障房客就學與申請各項社會福利權利，以安定房客家庭生活所需，是有利租賃雙方的好事。

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內政部表示，這次加強房東線上申請房客遷移戶籍服務，房東可以更放心的讓房客在租屋後遷入戶籍，有助雙方建立更好的租客關係，達成雙贏效果。

內政部強調，租屋市場過往在相關法制不盡完善下，確實累積一些讓租賃雙方彼此不信任的情形，這些年透過法律面與制度面的持續精進，對保障房東與房客權益都有改善，請民眾放下陰影，做個安心的房東與房客。（編輯：翟思嘉）1110613