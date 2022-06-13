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吳淑珍確診 陳水扁親照顧幫拍痰

2022/6/13 10:58
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（中央社記者葉素萍台北13日電）前總統陳水扁夫人吳淑珍日前確診，陳水扁今天說，吳淑珍是胸部以下癱瘓的病人，有痰咳不出來，靠著外勞跟他輪流拍痰，好不容易咳了出來，痰又生出來，一次又一次，都沒辦法休息。

陳水扁先前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），10日晚間民進黨高雄市議員陳致中表示，吳淑珍經PCR採檢確診，目前主要症狀為發燒和喉嚨痛，已開始吃藥治療。

陳水扁今天透過Line群組貼文透露，他自己染疫感同身受確診病人的辛苦。雖然吳淑珍也是輕症，卻因脊髓損傷，原本姿勢性低血壓常會癱軟昏倒。以致血氧濃度掉到92、91，原本他睡覺時使用的氧氣製造機，現在供吳淑珍控制血氧濃度。

陳水扁說，吳淑珍是胸部以下下半身癱瘓的病人，因腹肌沒辦法使力，有痰咳不出來，靠著外勞跟他輪流拍痰貼壓腹部，好不容易咳了出來，痰又生出來，就這樣一次又一次，都沒辦法休息。

「2個人只掛個口罩照顧1位確診病人，如果送醫治療不知還要麻煩多少人？」陳水扁也特地向基層醫護人員及看護工致敬感謝。（編輯：翟思嘉）1110613

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