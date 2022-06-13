二戰在美受訓殉職 52位空官將在台入祀

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）空軍司令部今天證實，二戰期間赴美受訓殉職並安葬於美國的52位中華民國空軍軍官，今年9月將入祀碧潭空軍烈士公墓。因申請移靈須由直系親屬出面，國防部無法代辦程序，空軍擬依習俗，以替52位英靈設置牌位的方式辦理入祀。

軍方人士透露，這批殉職「捍衛戰士」背後還涉及兩岸話語權角力。中國2019年發布多篇新聞，稱遺族赴美祭拜這52位「中國空軍」英雄，經台灣學者奔走，時任空軍司令的熊厚基今年4月6日批准將這批英雄入祀中華民國空軍公墓，可說深具重要歷史「正名」意義，旅美航太專家王立楨6月9日也特別到現場，一一為每個墓碑掛上中華民國與美國國旗。

王立楨在臉書還原推動此事過程，讓許多網友大喊感動。王立楨說，他日前看了電影「捍衛戰士」（Top Gun）續集，裡面一句「不要多想，做就對了!」將他喚醒，他當晚就訂了前往美國德州艾爾帕索（El Paso）布利斯堡國家公墓（Fort Bliss National Cemetery）的機票，悼念這52位為了捍衛中華民國犧牲的年輕烈士。

王立楨指出，這群年輕人原本都受高等教育，是國家未來棟樑，在對日抗戰爆發後，國家陷入危急存亡之際，響應「十萬青年十萬軍」口號，棄學前往昆明空軍軍官學校，以最直接方式保衛國家，後來他們依「美國對同盟國租借法案」條例，被送到美國訓練，「在沒開過汽車的情況下，一步登天學習駕馭飛機」，過程中很多人因此失去了性命。

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王立楨表示，照理國家應將殉職將士遺骸運回國，但因戰時不便，暫時將他們安葬美國，隨後又因爆發國共內戰，中華民國退守台灣，讓這批空軍魂歸故土的計畫延宕了80年，因為美國法律規定，只有直系親屬才能將遺骸遷葬，這批空軍在殉職時多為未婚之身，近80年後，在世上已無「直系」親屬，只能為英靈尋找歸處，取代正式遷葬。

王立楨表示，最初想到的是忠烈祠，但法令規定只有作戰陣亡將士可以入祀忠烈祠，經過台灣學者汪治惠奔走陳情，決定申請讓這批空軍入祀台北的碧潭空軍烈士公墓，獲得熊厚基批准後開始籌畫，以便在今年9月3日秋祭國殤大典由空軍司令入祀奉安護國英靈永享崇敬。（編輯：翟思嘉）1110613