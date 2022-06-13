法國訪團參觀城博會 盼再次造訪深入瞭解基隆

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐率團來台，今天到基隆參觀城市博覽會。葛利歐說，在市長林右昌的講解下，讓他對基隆產生更大的興趣，希望未來有機會再造訪基隆，深入瞭解基隆。

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐率團訪台，今天在基隆市長林右昌、立法委員蔡適應等人陪同下參觀城市博覽會西2倉庫主場館，並致贈法國參議院紀念徽章給林右昌，表彰林右昌對基隆市的貢獻。

葛利歐接受媒體訪問時透過翻譯表示，瞭解過去才能迎向未來這點非常重要，這個展館最重要意義可以讓大家藉由發掘過去的歷史和展望未來，並知道如何改善基隆的未來。

葛利歐指出，感謝在林右昌的領導下，他們才能看到基隆市的發展和清法戰爭園區的規劃，也在林右昌的講解下，讓他對基隆產生更大的興趣，希望未來有機會能再次造訪基隆，停留更多時間深入瞭解基隆。

林右昌表示，這次法國參議院參訪團來台特別指定要到基隆參訪，除了到清法戰爭紀念園區緬懷追思外，也參訪城博會西2倉庫主場館，他特別介紹市府這幾年在基隆推動的15分鐘城市的概念，也介紹台灣歷史和基隆市城市發展過程。

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林右昌說，參訪團對考古發掘最感興趣，待了很長時間聆聽解說，參訪團覺得非常新奇的是透過這次策展安排，不僅傳遞教育理念，也讓下一代更瞭解自己的歷史，參訪團也覺得這個點子非常好，希望能帶回法國，在法國做同樣的事情。

蔡適應說，葛利歐和參訪團成員也讚賞林右昌，可以挽救一個即將破產的城市，還建置了城市的山海資訊系統，將整個城市建物模組化，以利未來的施政規劃，十分欽佩林右昌的施政能力，他也邀請參訪團未來持續加深台法關係和深度交流。（編輯：張銘坤）1110613