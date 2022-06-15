民眾黨環台行腳備戰九合一 陳琬惠爭取參選宜縣長

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（中央社記者郭建伸台北15日電）台灣民眾黨今天宣布舉辦「全台大眾走」行腳活動，除了宣傳年底修憲公民複決，也為年底九合一選舉暖身。值得注意的是，民眾黨立院黨團主任陳琬惠今天表示將爭取黨內支持，投入宜蘭縣長選舉，盼翻轉地方政治。

2022年底九合一選舉和修憲公投將至，民眾黨主席、台北市長柯文哲及立委蔡壁如、邱臣遠、賴香伶、張其祿、高虹安，以及多位黨籍公職參選人齊聚，舉行「2022全台大眾走開跑」記者會，宣布17日起從金門展開一系列環台行腳活動。

柯文哲表示，不管時代如何變化，青年永遠是時代進步的動力，希望年底修憲複決能通過18歲公民權，讓年輕人可對關心的公共政策問題發聲；民眾黨沒有太多資源買媒體廣告搞大內宣，只能用100年前台灣文化協會精神，到處舉辦講堂，喚起台灣民眾新文化意識。

柯文哲說，除了宣揚18歲公民權，也希望透過大眾走傾聽民意，推銷民意代表參選人。

平時多半在幕後的陳琬惠今天現身活動現場。她致詞表示，宜蘭號稱民主聖地，但國民黨籍宜蘭縣長林姿妙深陷官司，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵有盜採砂石前科，她宣布爭取民眾黨支持，投入2022宜蘭縣長選舉，除了倡議18歲公民權，也盼翻轉宜蘭。

媒體詢問，大眾走行腳是否會邀請前台北市議員羅智強和台北市副市長黃珊珊。蔡壁如說，大眾走首站是金門，再來是宜蘭，目前還沒有邀請羅智強的想法；黃珊珊若有時間和意願的話，當然會邀請出席。

此外，外傳黨內屬意蔡壁如出戰新北市長，媒體今天詢問她是否要參選新北市長。蔡壁如受訪時連忙說沒有，但柯文哲表示，什麼討論都有，但現在沒正式討論。

媒體也關心柯文哲會參加哪幾場大眾走。柯文哲坦言，有空才會去大眾走，要看有沒有時間。蔡壁如說，會再安排。（編輯：郭無患）1110615