偵蒐戰鬥車112年10月完成4輛樣車 隔年作戰測評

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（中央社記者游凱翔南投16日電）為強化聯合兵種營的偵蒐能力，軍方日前啟動研製「偵蒐戰鬥車」，相關人士今天披露，將於民國112年10月完成4輛樣車，預計113年3月底完成初期研發測評，並在同年10月交付陸軍進行作戰測評。

民國109年的雙十國慶展演時，警政署出動一輛、也是全台唯一Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，全車採用12至40釐米厚鋼裝甲，能防機槍彈攻擊，輪胎於失去胎壓狀態下仍可繼續行駛，是一款性能極佳的攻堅利器，引起外界矚目。

國防部不久後宣布，規劃打造4輛國產新型「偵蒐戰鬥車」樣車，以替換目前老舊的「悍馬偵搜車」或「M113甲車」，未來將能夠有效提升新成立的聯合兵種營偵蒐能力。

國防部上午邀請媒體赴南投縣集集鎮的軍備局生產製造中心第209廠參訪，並首度公開雲豹八輪甲車的生產線及車輛測試場域。

針對偵蒐戰鬥車研發時程，相關人士披露，將於112年10月完成4輛樣車，預計113年3月底完成初期研發測評，並在同年10月交付陸軍進行作戰測評。

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國防部日前說明，新型偵蒐戰鬥車的主合約商由軍備局第209廠擔任，各項子系統分工，由工研院負責動力傳動系統、轉向承載系統、剎車中央胎壓系統及空調系統、電力電控系統等5大部分；中科院負責偵搜系統與底盤載具系統的車內通話系統、濾毒系統。遙控槍塔系統、車身構型與外掛裝甲、滅火系統等等，則由軍備局209廠、205廠及202廠協力完成。

目前國軍裝備研發流程，初步分為5大階段，分別是「概念展示」、「工程發展階段」、「研發測評（未到軍種）」、「作戰測評（軍種）」、「量產」；其中工程發展階段會視情況與概念展示合併。（編輯：林興盟）1110616