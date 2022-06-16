推薦林右昌潘孟安選新北？ 林佳龍：卓冠廷意見

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（中央社記者溫貴香台北16日電）民進黨正國會新北市議員參選人卓冠廷拋出基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安可出戰新北市長，被解讀為是正國會的態度；林佳龍今天澄清，那是議員參選人的個人意見。

他說，為什麼很多人會關心這個議題甚至有點焦慮，特別是要參選的小雞，這些議員們很希望有母雞帶領，除了大家發揮創意提了很多優秀的人才，在地也有不錯的人選，應該都要能夠納入考慮。

林佳龍下午參訪位於南港的N24台北方舟ARK．TPE新創基地，被問到是否建議選對會針對台北市長提名與其他縣市提名同步完成。林佳龍說，他的態度是一致的，北北桃首都圈3個直轄市能夠如期提名，且本來就是6月要召開選對會，期待盡快產生人選。

他說，民進黨能夠參選的人才很多，如果能夠如期在7月17日全代會之前都能產生人選，在疫情部分，除了做好防疫工作，選情部分，一定能夠同步推動。

媒體詢問，台北市長若提名衛福部長陳時中、新北市長提名立委羅致政，都是英派、單一派系。林佳龍表示，這都是假設性問題，等到進入具體人選的評估與徵詢的時候，相信一定都會考量以勝選為目標，團結民進黨、感動人民，人選的討論能以比較正向的態度看待。

媒體日前公布民調，民進黨不論派陳時中或林佳龍參選，民調都是墊底。林佳龍表示，選舉只有到選民最後一天投票才會知道結果，在此之前就像跑馬拉松，不懈怠、爭取最後的勝利。

他說，最近受到疫情影響，民進黨在台北市的支持度有大幅掉落，不過，相信只要提出人選，整合好之後，一定可以在基本盤的基礎之上，爭取中間選民的支持。

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談到民進黨台北市議員王世堅表態挺他參選台北市長，林佳龍說，王世堅是台灣真性情的男人，一路走來始終如一，評論人事都有其標準，一定要用心聽王世堅講的話。

此外，有媒體報導，林佳龍與民進黨台中市長參選人蔡其昌有心結。林佳龍說，這是有心人士想帶風向，他會當蔡其昌的後盾，隨時聽候安排，蔡其昌會做好母雞的角色，把大家箍在一起。（編輯：林興盟）1110616