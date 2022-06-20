林智堅參選桃園 張善政：選民會有自己的選擇

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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天前往龜山區拜會地方人士，對於民進黨要徵召林智堅，他表示尊重、不批評，至於林智堅還有任期就決定到桃園市參選，他相信選民會有自己的選擇。

張善政上午前往龜山區拜訪前全國水利會總會長、前總統府國策顧問李總集，並與地方人士進行短暫會談，針對地方的現況及展望交換意見。

張善政在會談前接受媒體聯訪，對於媒體詢問，針對民進黨徵召新竹市長林智堅參選桃園市長的看法，張善政說，先前就表示過，不管民進黨派什麼人來選桃園，只要是願意真心為桃園奉獻，都是好事情。

媒體詢問會不會喊話林智堅趕快請辭新竹市長。張善政表示，林智堅在新竹市還有任期就決定來桃園市參選，這是林智堅的選擇，將來選民也會有自己的選擇。有關林智堅的選擇不會去批評，會聚焦以後團隊在對桃園市的政見上。

媒體又問，林智堅比較年輕，是否擔心影響年輕選票。張善政認為，年資也是一種經驗的指標，所以年輕人最後會用他們明亮的眼睛，看是誰對桃園才會有貢獻的政見，年輕人不會只迷戀於年紀這一項因素。

對於媒體詢問，民進黨在確定人選後就立刻團結，國民黨似乎還在整合。張善政認為，整合方面確實是會花時間，但已漸入佳境他不擔心。對於先前桃園市議會議長邱奕勝找議員吃飯，那天是因為行程排滿所以調不出時間，他認為會隨著時間越來越好。

對於媒體追問，龍潭區是立法委員呂玉玲的選區，是否計劃打招呼。張善政說，呂玉玲很清楚他在龍潭工作的12年，不用打招呼，自己隨時都有對呂玉玲表達善意，所以未特別通知。前幾天也衷心預祝呂玉玲生日快樂，雖然沒有見面，不過對她的善意是非常清楚、永遠不會變的，時機成熟會邀請她到龍潭家裡坐坐。（編輯：張銘坤）1110620