立陶宛農業部次長明訪台 為食品展立國館揭幕

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）外交部今天公布，立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯明天率團訪台3天，為「2022台北國際食品展」的「立陶宛館」揭幕，並將拜會農委會、衛福部、經濟部，以及參訪台灣農場與農業食品相關企業。

外交部今天舉行例行記者會，副發言人崔靜麟表示，吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）定22日至24日率領官員及企業代表訪問台灣。這是繼立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）12日至15日率團訪台後，立國高階官員一週內再度訪台，展現台立堅定友好情誼，及雙邊加速推進多領域交流合作的高度意願，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部表示，吉爾卓帝斯在台灣期間，將參加「2022台北國際食品展」開幕式，為立陶宛館揭幕，另外將出席立國麵粉說明會，以及台立食品廠商媒合會等活動。

訪團還將拜會行政院農業委員會、衛生福利部及經濟部，參訪台灣農業改良場、農業食品相關產業協會及企業等，外交部政務次長曾厚仁並將設宴歡迎。外交部盼藉此提升台立對雙方農業及農產品經銷的了解與興趣，促進雙邊農業交流合作，打造互惠雙贏的緊密夥伴關係。

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外交部指出，農業合作是台立雙邊重點合作領域之一，農委會主委陳吉仲3月3日與立陶宛農業部長納維卡斯（Kęstutis Navickas）視訊會談時，雙方曾就農業相關議題廣泛交換意見，並針對立國農產品輸台申請案交流，同意建立定期對話機制，共同促進兩國農產品貿易與農業合作。

外交部指出，此次吉爾卓帝斯率團來訪，標示台立農業合作對話邁入新的里程，雙方將針對全球關注的糧食安全、食品安全及氣候變遷等議題，分享經驗與加強鏈結，進一步鞏固雙方以共享價值為基礎的友好夥伴關係。在威權主義擴張對全球自由民主及國際秩序帶來挑戰之際，台灣與立陶宛將堅持團結，致力成為守護民主韌性的全球典範。（編輯：郭無患）1110621