蘇貞昌：為完善EUA制度 有需要就檢討

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（中央社記者賴于榛台北22日電）國民黨質疑緊急使用授權（EUA）審查制度不完善。行政院長蘇貞昌今天表示，疫苗、快篩試劑等要申請EUA，食藥署都會依規定，確認安全性、有效性後才會核准，若制度有需要檢討完善的地方，都會再檢討。

蘇貞昌今天在行政院秘書長李孟諺、發言人羅秉成、農委會主委陳吉仲等人陪同下，出席宣傳台灣石斑魚記者會，並於會前接受媒體聯訪。

新北市昨天對「恩恩事件」指出，指揮中心已認定未延誤送醫。蘇貞昌今天表示，指揮中心當時是依據新北市提供的資料做出判斷，但如果有新資料，可以重作檢討。

蘇貞昌說，每個生命的消逝都很遺憾，尤其孩子是父母心中的寶貝，父母希望了解真相是一定的，因此所有應該完整提供的資料、通聯記錄等，都應提供。

國民黨近日緊咬黑心快篩議題，質疑EUA審查制度不完善。蘇貞昌說，無論疫苗或快篩試劑，如果要申請EUA，因事關民眾健康，政府一定嚴格把關，衛福部食藥署會依現行規定，確認其安全性、有效性，才會核准。

蘇貞昌指出，若制度有需要檢討才能更完善的地方，都會再檢討。

另外，媒體詢問蘇貞昌是否會在民進黨選對會推薦立委羅致政參與新北市選戰，蘇貞昌表示，他樂於推薦資深立委吳秉叡、羅致政等任何好人才，但選舉議題應由黨部負責。（編輯：謝佳珍）1110622