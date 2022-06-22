民眾黨參戰竹市？ 蔡壁如：提出符科技城市形象人選

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（中央社記者郭建伸台北22日電）國民黨中常會今天徵召新竹市議員林耕仁參選新竹市長，外界看好參選新竹市長的台灣民眾黨立委高虹安至今未明確表態。高虹安表示，民眾黨會以對市民最負責任態度，提出符合進步價值、推動政策藍圖的公職參選人。

談及國民黨徵召林耕仁，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如受訪表示，台灣民眾黨一定會提出最符合新竹科技城市形象的人選，讓市民耳目一新。

國民黨中常會今天通過提名徵召新竹市資深議員林耕仁參選新竹市長，民進黨中執會今天也將處理新竹市副市長沈慧虹徵召案。

高虹安今天仍未表態參選，但透過影片表示，其他黨派人選予以尊重，民眾黨地方公職人員提名作業都在進行中，絕對會以對市民最負責任的態度，提出符合民眾黨進步價值、推動在地政策藍圖的公職參選人。

高虹安表示，一個政黨都有其布局規劃，如何讓新竹城市持續繁榮進步，讓市民感到幸福、每一天都過得更好，這才是優先考量。

蔡壁如今天受訪時表示，林耕仁連任多屆，有一定的基層實力，但是新竹市是一個年輕、活力的科技城，如果有年輕、活力、科技創新思維的人來領導，相信可以走得更好更遠。

蔡壁如強調，台灣民眾黨一定會提出最符合新竹科技城市形象的人選，讓市民耳目一新。（編輯：蘇龍麒）1110622