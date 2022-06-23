談北市長選舉 陳建仁挺陳時中是合適參選人

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）2022九合一選戰將開打，前副總統陳建仁屢被點名參選台北市長，他今天重申仍熱愛學術研究，同時盛讚指揮官陳時中是合適參選人，「台北市交到他手上一定會更蓬勃發展」。

陳建仁今天上震傳媒「新聞不芹菜」直播節目，接受主持人黃光芹專訪，談論關於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及選情等議題。

備戰九合一選舉，民進黨中執會陸續徵召參選人，而陳時中、陳建仁也屢屢被外界點名是北市的熱門參選人之一。

對此，陳建仁今天在節目上再度重申，自己仍熱愛學術界工作，學術研究可以增進人類福祉，且最近也有許多國際學術合作案，「台灣政治人物不缺陳建仁，但缺陳建仁去做科學家」。

陳建仁也盛讚陳時中，強調陳時中做指揮官做得非常好，那是需要有耐心、善於溝通的工作，必須要有很好的統籌協調、討論能力，「陳時中是合適的選北市的人選，如果台北市交到他手上一定會更蓬勃發展」。

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陳建仁也針對關於入民進黨一事指出，過去擔任政務官時，覺得自己不適合入黨，但現在已經是民間學者，有權利可以表達個人對於政治的理念以及支持什麼政黨，所以當時朋友來找入黨就答應了，「入黨這件事情很單純」，連太太都是直到登報才知道。

陳建仁說，台灣現在面臨嚴峻的國際情勢，也擔心台灣未來是否能夠持續走在自由民主法治的道路上，所以支持民進黨是共同信念。（編輯：屈享平）1110623