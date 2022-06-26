參訪物流園區 蘇貞昌：作為農產冷鏈系統參考

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（中央社記者陳俊華台北26日電）行政院長蘇貞昌今天說，目前農委會正為台灣農漁產品興建冷鏈物流系統，中華郵政公司也將打造郵政物流園區，希望能借鏡永聯物流先進的冷鏈物流規劃設計及運作模式，使政府更加精進。

行政院透過新聞稿指出，蘇貞昌上午前往參訪永聯物流開發台北園區。他說，面對科技進步、生活型態及整體物流服務的改變，永聯物流開發公司執行長張建泰極具眼光，在新北市瑞芳區的山坡土地上投資開發，並展現魄力及能力，成功領導團隊運作，持續走向國際。

蘇貞昌指出，永聯物流參考國外經驗，了解工業4.0自動化機械設備需求後，將原先13米高的倉庫，改建為40米高，並依不同客戶需要及產品特性，如一般物品、藥品及化妝品等，提供不同倉儲空間、設備、溫度調控及租賃年限等。

蘇貞昌說，永聯物流也與國際連結，持續向外拓展服務據點，將觸角延伸至馬來西亞、越南等國，加深與新南向國家的合作，而政府透過其他物流公司將農漁產品銷往日本、美國等國。

蘇貞昌強調，為應外在環境的快速變化，政府絕不能放慢腳步，應配合國際發展趨勢、人民生活習慣及產業運作方式的差異，思考不同的作業運作模式及流程。為促進產業發展，經濟部持續推動大型物流中心促參案，目前已核准10案，給予業者租稅減免等優惠，其中永聯物流就占其中3案。

蘇貞昌說，政府應運用各項促參及輔導計畫，並藉由政策調整、導引及法令修正等方式，投入各項資源，給予民間各領域產業優惠及獎勵，讓台灣不僅在世界占有一席之地，更能居領先地位，走在世界的最前面，進而增加更多「護國神山」。

蘇貞昌也提到，因中國片面決定全面暫停台灣石斑魚輸入，政府也採取因應措施，包括以低利貸款方式鼓勵漁民延長石斑魚養殖期間、採取冷鏈技術來調節水產品上市期間與產量等，以降低中國的箝制威脅。

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蘇貞昌強調，目前農委會正為台灣農漁產品興建各式冷鏈物流系統，而中華郵政公司也在林口與桃園龜山交界打造郵政物流園區，希望能借鏡永聯物流的先進規劃設計及運作模式，並請經濟部檢視並盤點相關需要，讓台灣持續與國際接軌。

致詞結束後，蘇貞昌參觀永聯物流電商專倉，計有20多家電商進駐，並使用「自動集貨機器人」及運用科技增加倉儲出貨效能。同時也參訪全聯公司租用的冷鏈專倉，由相關人員解說電子化管理攝氏零下20多度的理貨作業，以及運用機械手臂、自動存取系統等科技化技術，以提高冷凍物流效率、穩定出貨。（編輯：蘇志宗）1110626