民進黨：支持電價合理調整 97%住宅用電不受影響

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（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨發言人周江杰今天說，這波電價調整，全台住宅用電有97%用戶不受影響，許多工業用電廠商也表達支持合理調整，台灣民生用電是全球第四低、工業用電排名全球第六低，民進黨支持適度調整電價以反映實際成本和使用者付費原則。

經濟部電價費率審議會今天決議，平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%，但考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6大產業及高中以下學校不調整。此電價調整將由7月1日開始實施。

周江杰今天透過新聞稿指出，民進黨支持適度調整電價以反映實際成本和使用者付費原則，兼顧民生、穩定物價、節約能源與強化電網的目標。

周江杰說，受到俄烏戰爭等因素影響，燃煤價格成長290%、天然氣價格成長102%，今年各主要國家皆已大幅度調整電費，如美國調漲12.9%、日營的東京電力公司調漲約32.6%、中國漲足上限20%，南韓與新加坡分別調漲5%與23%，澳洲的電價更是直接翻倍，各國都因應國際情勢進行調整。

周江杰指出，民進黨執政6年以來，這次是首度調漲電價，顧及民生需求與物價，漲幅相對較低，對比於相較於馬英九政府任內兩次調整電價，且連同民生用電也大幅調漲，衝擊人民生活更大。

周江杰說，近年來台灣的經濟成長良好，外銷訂單持續增加，企業界多半也表示可以承受適度的漲幅，這是民進黨相對於過去馬政府在經濟低迷下還要調漲電費的最大差距，目前檯面上許多的企業經營者，例如台塑集團、台泥、和碩、環球晶圓、遠東集團，皆願合理負擔用電成本。

此外，對於國民黨人士稱「因為廢核才導致電價調漲」、「廢核造成台灣缺電」，周江杰表示，世界許多有使用核電的主要國家，例如英國、法國、中國、日本，他們的電價都明顯高於台灣，今年也有多個國家調整電價，核能多寡與電價高低並無直接關係，國民黨政府任內沒有積極的能源開發，也疏於維護電網，把希望單押在蓋不好又動不了的核四，才是拖垮台灣電力供應的錯誤政策。（編輯：蘇龍麒）1110627