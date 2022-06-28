電價調漲 張善政：若又貴又停電民眾絕不會接受

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國民黨桃園市長參選人張善政（前排右3）28日前往中壢天晟醫院慰問醫護人員，為所有醫護人員加油打氣。（張善政團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年6月28日

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（中央社記者葉臻桃園28日電）針對電價調漲，中國國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，政府應該要檢視國內的能源結構配比，並督促台電維持好供電品質，如果電又貴又常常停電，民眾絕對不會接受。

經濟部昨天宣布電價自7月起調漲，用電大戶漲幅約15%。張善政今天前往中壢天晟醫院慰問醫護人員，接受媒體聯訪時表示，民眾要有心理準備，電費調整不會到此為止，呼籲民進黨政府要趕快去檢視國內的能源結構配比。

張善政表示，這次電價調整，大家雖然不樂意看到，也必須接受；民進黨政府也應去責成台電公司，既然漲價，在電力設施的品質上要維持好，如果漲價了卻又不時停電，對民眾該如何交代。

張善政說，很多製造業禁不起隨便停電，現在要承受電費上漲，可能讓利潤空間受到壓縮，原本薪水不高的勞工能夠調整薪資的幅度也會受到壓縮，是非常不樂見的事情。

張善政說，民進黨政府應該要督促台電公司，趕快把供電設施品質維持好，電費上漲了就不要亂停電，否則民眾怎麼受得了，電又貴又常常停電，沒有品質的電，民眾絕對不會接受。（編輯：李錫璋）1110628