監委巡察國衛院 關注快篩需求、兒童醫療照護

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監察院長陳菊、副院長李鴻鈞27日與社會福利及衛生環境委員會監委，到國家衛生研究院了解感染症與疫苗研究所「生物製劑廠」環境設施。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年6月28日

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（中央社記者陳俊華台北28日電）監察院長陳菊27日與社會福利及衛生環境委員會巡察國家衛生研究院。監委關注兒童醫療議題，也有監委提出COVID-19快篩試劑早已完成技轉，卻仍發生一劑難求的問題，請國衛院妥處重視。

監察院今天透過新聞稿指出，陳菊、副院長李鴻鈞27日與社會福利及衛生環境委員會召集委員蕭自佑等11人，到衛生福利部主管的國家衛生研究院，了解感染症與疫苗研究所「生物製劑廠」環境設施。

另外，也實地巡察生技與藥物研究所「藥物化學實驗室」、生醫工程與奈米醫學研究所「MRI影像實驗室」及「AI實驗室」，聽取業務簡報並進行綜合座談。

蕭自佑表示，國衛院目前常規預算，雖然僅約中研院的1/4到1/5，但國衛院不只是研究單位，也包含產業機構，並外包研究計畫，需要發展出自身的特色。

巡察的監委也關注兒童醫療問題，建議成立與兒童、青少年醫學及健康福祉有關的研究中心；另提出應重視跨機構間的整合與合作、產學合作的成果如何展現、「住院醫師納入勞保」應一併納入西醫師人力評估探討等議題。

監察院指出，也有監委關注優化兒童及少年群體醫療照護、人才結構是否偏重科技方面、COVID-19快篩試劑早已完成技轉，卻仍發生一劑難求問題、開放健康醫療資料給產學研發，應注重個人隱私保護等議題，請國衛院妥處重視。

國衛院長梁賡義說，國衛院已漸確定為「任務導向」的機構，隨時因應國家需要，調整工作內容，完成所賦予的任務。（編輯：林興盟）1110628