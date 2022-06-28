清冠一號擬調整公費對象 綠委籲指揮中心維持補助

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（中央社記者郭建伸台北28日電）媒體報導衛福部研擬調整清冠一號公費對象，13歲至64歲確診者須自費購買。對此，民進黨立委陳瑩質疑衛福部中醫藥司不認真爭取預算，卻要民眾承擔是什麼道理，呼籲指揮中心維持現有公費清冠一號補助。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，有媒體報導，衛生福利部中醫藥司根據指揮中心要求，提出新的公費使用對象規畫，從7月1日開始，只有65歲以上，以及12歲以下確診個案可以使用公費清冠一號，其餘對象須自費購買，自費清冠一號市價每盒約新台幣1500至2700元左右。

不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，都還沒有定案，仍待與專家討論

陳瑩是立法院社會福利及衛生環境委員會立委，她今天在臉書指出，雖然陳時中表示尚未定案，仍在討論，但已造成民眾反彈，「至於為什麼要限縮使用？與公費預算不足有關」。

陳瑩指出，清冠一號公費支出近新台幣1.3億元，就要被檢討預算超支，但跟西藥抗病毒藥物的204億元預算相比，簡直就是九牛一毛。

陳瑩也指出，對抗疫情，疫苗、快篩、口服藥都要錢，各單位都在搶預算，然而中醫藥司不認真評估爭取預算，卻要讓民眾來承擔，這是什麼道理。

陳瑩表示，清冠一號能有效防止輕中症轉重症，呼籲指揮中心，不要讓民眾來承擔行政單位的疏失，應該維持現有公費清冠一號的補助，維護民眾健康及用藥權益。

民進黨立委洪申翰認養連江縣馬祖選區，他今天透過新聞稿替馬祖鄉親請命清冠一號請領資格。

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洪申翰指出，原本馬祖地處偏遠，就醫看診諸多不便，不宜再限制馬祖鄉親領取公費清冠一號資格，他已發函向衛生福利部表達意見。

洪申翰指出，健保署雖開辦COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫，但全台唯一沒有染疫康復者整合門診的縣市就是連江縣，雖然馬祖民眾赴本島就醫有半價交通補助，但依然舟車勞頓；若再限縮馬祖鄉親領取公費清冠一號資格，就是製造更多麻煩十分不妥。（編輯：蘇龍麒）1110628