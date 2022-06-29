柯志恩選高雄 民眾黨仍盼組「在野大聯盟」

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）國民黨提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長，民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥說，民眾黨不排除也推出人選，與柯志恩進行全民調，依「在野大聯盟」概念合作，共同支持出線者。

民眾黨選戰小組召集人蔡壁如曾先前接受媒體訪問表示，如果國民黨提名柯志恩，是不錯的人選，民眾黨將抱持開放態度，「最大目標是希望民進黨不要繼續執政」。

為力抗高雄市長陳其邁拚連任，民眾黨曾有意與國民黨合作籌組「在野大聯盟」，如今國民黨宣布提名柯志恩，馮啟彥接受中央社記者訪問表示，其實國民黨有事先徵詢過民眾黨意見，柯志恩是不錯人選，對民眾黨支持者來說，也較無爭議。

不過，馮啟彥認為，柯志恩還是應經過全民調檢驗，民眾黨高雄市黨部正在評估推出人選，希望與柯志恩一起進行為期1週的全民調；如果柯志恩出線，民眾黨也會更有依據，給予柯志恩支持。

如果不是柯志恩民調領先，馮啟彥也希望國民黨能抱持開闊的心胸，給予推出人選支持，促成「在野大聯盟」合作。不過馮啟彥也強調，最後是否真的推出人選，一切還在內部評估中，他也希望能與柯志恩接洽商談後再做定奪。

馮啟彥說，國民黨宣布提名柯志恩後，就看接下來如何合作，如果國民黨不願意讓柯志恩再與其他人選一起民調，「我們也沒辦法」。雙方合作模式，需要再溝通協商。

民眾黨人士表示，蔡壁如此前曾公開受訪說，民眾黨不會推高雄市長參選人，但黨內仍有期待以共推人選方式籌組在野大聯盟的聲音，對於是否直接支持柯志恩，或是再推人選進行民調，或其他合作方式，都還在尋找共識。（編輯：孫承武）1110629