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蘇貞昌：保考生權益 大學分科測驗首設確診者考場

2022/6/30 13:10
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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北30日電）行政院長蘇貞昌今天說，7月11日、12日將舉辦的大學分科測驗，將首次設置專門試場讓確診學生應考，這是國內大型升學考試的首例。

衛生福利部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」指出，全球疫情近期上升，國內疫情則呈下降趨勢；雖然國內疫情已逐漸穩定，但仍存在變異株威脅，請民眾不可掉以輕心。

行政院發言人羅秉成轉述蘇貞昌在院會談話指出，國內最近一週的新增病例數，又比上週再下降超過21%，而且從北到南各區都持續下降，北北基宜下降15%、中彰投下降26%、雲嘉南下降22%、高屏甚至下降達27%，這顯示疫情正穩定脫離疫情高原區，輕症及無症狀者也持續維持近99.6%。

蘇貞昌說，今天早上已經有50萬多劑的Novavax疫苗運抵桃園機場，請衛福部盡速完成檢驗封緘，讓民眾接種疫苗可以多一種選擇。

蘇貞昌強調，目前三劑疫苗覆蓋率已經有相當水準，第一劑91.2%，第二劑83.3%，第三劑70%；5歲到11歲的兒童疫苗第一劑也已超過75%。

蘇貞昌提到，7月11日、12日將舉辦的大學分科測驗，這是今年升大學考生最後一次的考試，有近3萬名考生參與，為最大限度確保考生權益，這次將首次設置專門試場讓確診學生應考，這是國內大型升學考試的首例。

他說，相關配套措施請教育部務必多加宣導，以利學生遵循，而此類考生若需要搭乘防疫計程車，相關防疫車隊的安排調度，也請交通部、教育部予以協助，讓學生順利應考。

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另外，蘇貞昌說，防疫過程，政府持續強韌公衛體系，例如健保服務數位轉型，衛福部推動的健康存摺，在疫情前、2019年底，原本才160萬人使用，而到這個月使用人數已超過1000萬人；民眾透過全民健保快易通App裡面的健康存摺，不只可以查看口罩、快篩實名制購買紀錄，疫苗施打紀錄、PCR檢驗結果，也可掌握就醫用藥狀況，這也是台灣利用科技輔助防疫、做好自我健康管理的最佳例子。

蘇貞昌說，全國疫情已逐步趨緩，請所有行政團隊持續努力，在顧防疫跟拚經濟上，一起再加油。（編輯：翟思嘉）1110630

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