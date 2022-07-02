台匈聯誼會立委首度訪匈 劉世忠：歷史性一刻

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（中央社記者林育立柏林2日專電）立法院「台匈國會友好聯誼會」成立以來首度出訪匈牙利，與匈國議員面對面交流並體驗當地民情，駐匈代表劉世忠強調這是歷史性的一刻。

駐匈牙利代表處透過新聞稿表示，立法院台匈國會友好聯誼會林楚茵、林靜儀、王定宇、許智傑、沈發惠、莊瑞雄等6名立委，1日晚間在代表處主辦的酒會上，會晤匈牙利國會友台小組主席提巴（István Tiba）、基督教民主黨（KDNP）副黨鞭安德斯基（András Aradszki）等多位國會議員。

這是立法院台匈國會友好聯誼會成立以來首度訪問匈牙利，駐匈代表劉世忠致詞時表示，這是「歷史性的一刻」，意義重大。他感謝會長林楚茵在他1年半前赴任當天，組織30多位跨黨派立委成立台匈國會聯誼會。

劉世忠指出，台灣和匈牙利人民都有勤奮工作、友善待人的特質，即使受疫情影響，兩國經濟仍高度成長，議員相互的情誼和支持可促進雙方的往來和連結。

提巴致詞時，特地感謝台灣民眾提供的物資和捐款，協助匈牙利抗疫和安置烏克蘭難民。

他說，在場的匈牙利議員都去過台灣，對台灣的經濟、文化、人民印象深刻；友台小組和代表處也合作無間，全力支持台灣參與國際社會和促進雙方合作。

林楚茵致詞前特地用匈牙利語問候和自我介紹。她表示，總算不受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，與立委一起訪問匈牙利，參觀壯觀的匈牙利國會，歡迎提巴再次率團訪台。

林楚茵等一行人今天將訪問提巴的家鄉和選區，體驗匈牙利的鄉村民情。（編輯：黃自強）1110702