強化陸航戰力 神鷹操演4日起一連3天屏東舉行

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（中央社記者游凱翔台北3日電）為強化戰力，陸軍航特部年度最大的演習「神鷹操演」，明天起將一連3天在屏東九鵬大沙漠舉行，屆時阿帕契、超級眼鏡蛇、戰搜直升機齊聚，並對海上目標進行炸射，以驗證陸航部隊戰力。

中共頻頻以船艦、戰機侵擾台灣防空識別區，曾深入台灣南方及東南方空域，甚至多次逾越台灣海峽中線，已嚴重影響區域和平穩定，國軍近年也提升訓練強度，以防範共軍武力犯台。

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軍方上月底已陸續完成天馬（拖式飛彈）、雷霆（雷霆2000多管火箭）及神弓（雙聯裝刺針）操演，而神鷹操演（陸航攻擊直升機精準飛彈射擊）明天起將一連3天（4日至6日）在屏東九鵬大沙漠登場。

軍方人士今天告訴中央社記者，屆時AH-64E阿帕契攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、CH-47契努克運輸直升機將齊聚九鵬，並對海上目標進行炸射，以驗證陸軍航特部飛行部隊戰力，參與操演的裝備及人員目前已就定位。（編輯：林淑媛）1110703