女職員疑遭性侵後輕生 監察院糾正新北市衛生局

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（中央社記者陳俊華台北4日電）新北市衛生局一名女職員民國109年7月墜樓身亡，事發前曾披露遭強暴。監察院今天說，調查發現處理過程不符合程序正義，也凸顯權勢性侵害案件受害者的結構性困境，監察院糾正新北市衛生局。

新北市衛生局林姓女職員109年7月3日深夜墜樓送醫不治後，被親友發現她在最後一篇臉書（Facebook）貼文控訴自己遭到前職場長官的權勢性侵、暴力對待。林女說：「願用這條命，讓真相浮出檯面」。

監察院下午發出採訪通知指出，「沒發聲不代表沒發生！」新北市衛生局一名林姓女職員疑遭性侵後跳樓輕生，生前在臉書留下文章，指控曾遭某物理治療所執行長性侵害。

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監察院說，監察委員紀惠容、張菊芳接獲陳情後，展開調查，發現新北市衛生局處理過程不符合程序正義、實有疏失，本案凸顯權勢性侵害案件受害者的結構性困境，監察院糾正新北市衛生局。5日下午將舉行記者會說明。（編輯：蘇志宗）1110704

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