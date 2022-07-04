台灣捐款助烏克蘭難民 布達佩斯市長期訪寶島

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駐匈牙利代表劉世忠（右1）今天代表政府捐贈15萬美元給布達佩斯市府，協助安置烏克蘭難民。布達佩斯市長柯若琼（Gergely Karácsony，中）表達感謝，林楚茵（左4）等多位立委也到場觀禮。（駐匈牙利代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年7月4日

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（中央社記者林育立柏林4日專電）駐匈牙利代表劉世忠今天代表政府捐贈15萬美元給布達佩斯市府，協助安置烏克蘭難民，正在匈牙利訪問的立委林楚茵等也到場觀禮，布達佩斯市長柯若琼表示期待將來能訪問台灣。

駐匈牙利代表處透過新聞稿表示，劉世忠今天代表台灣政府，與布達佩斯市府簽約捐贈15萬美元（約新台幣450萬元），用於協助安置因烏克蘭戰爭流離失所的難民。

劉世忠在簽約儀式表示，台灣人民充分感受烏克蘭面對強敵入侵的威脅，除了祈願戰爭盡快結束，也用實際行動支持烏克蘭，至今已捐出逾2000萬美元給烏克蘭和鄰近國家，對參與布達佩斯市府援助烏克蘭的計畫感到義不容辭。

布達佩斯市長柯若琼（Gergely Karácsony）致詞時感謝台灣政府和人民的善舉，承諾將使用台灣的善款改善難民的居留處所、餐飲和法律諮詢品質。

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立法院台匈國會友好聯誼會會長林楚茵等多位立委，今天也應邀到市府觀禮。林楚茵感謝柯若琼支持台灣參與世界衛生大會（WHA），並邀請他訪問台灣，柯若琼回應說很期待訪台。

據聯合國難民署（UNHCR）統計，俄烏戰爭爆發以來，已有65萬名的烏克蘭難民進入匈牙利，其中多數人繼續前往西歐或南歐，約10萬至14萬人暫居在匈牙利，尤其是首都布達佩斯。（編輯：陳惠珍）1110704