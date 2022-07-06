帶職參選？ 綠：行政職速辭 民代整體思考

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（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨秘書長林錫耀今天說，政黨提名縣市長候選人，如果是在行政機關，基於行政中立的考量，提名人原則上都會盡速請辭參選，至於現任立委是否要請辭參選縣市長選舉，這是選舉策略的問題，民進黨會有整體思考。

民進黨中執會今天通過徵召提名立委黃秀芳參選彰化縣長、總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長、總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）參選花蓮縣長、立委劉櫂豪參選台東縣長。

民進黨在中執會後召開「中央執政好成績 地方推薦好人才」彰化縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣縣市長提名記者會，並由黨主席蔡英文為被提名人繫上競選背帶。

黃秀芳說，她決定扛起重擔，讓留在彰化的人、想回到彰化的人、要來彰化的人有信心來打拚。李俊俋承諾，年底要贏回嘉義市，所有黨籍市議員要全壘打。

Kolas表示，花蓮在過去十幾年，不知不覺成為了恐懼的總和，花蓮人會因為內心有特定、不一樣的政治信仰，而想投給不同的候選人時，感到恐懼害怕，擔心被提醒、被盯上、被關切、被注意，「但是我要告訴大家，我是無懼之人，在花蓮，我們必須跨族群、跨政黨，解決共同的問題、榮耀花蓮。」

劉櫂豪表示，他參選過5次縣長選舉，每一次的歷程都刻骨銘心，雖然辛苦，但感到安慰的是，確實為台東帶來正面的力量與希望。

爭取代表民進黨參選台東縣長未果的前立委賴坤成下午赴黨中央，並與黨主席蔡英文見面，他會後接受媒體訪問時指出，3種情況下要參選立委，他說，總是要尋找下一個戰場。

對於是否會幫劉櫂豪輔選，賴坤成說，「他（劉櫂豪）也不需要我，他那麼強了，我們不要拖累他。」

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另外，林錫耀向媒體指出，如果被提名參選縣市長的人是在行政機關，基於行政中立的考量，原則上都會盡速請辭參選；例如，新竹市長林智堅、新竹市副市長沈慧虹，在總統府服務的李俊俋、Kolas，他們也都理所當然要請辭，因為他們在行政部門。

林錫耀說，至於立委有沒有帶職參選，這問題已經幾十年了，不必多做解釋，要不要辭職，那是選舉策略的問題，國民黨、民眾黨提名的人選也有現任立委，至於哪一黨或哪一人要不要辭職，一方面考慮全黨選舉策略，另一方面是個別選舉考量，所以，民進黨會有整體思考。（編輯：蘇志宗）1110706