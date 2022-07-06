為何要跟蔡英文作對？林佳龍大笑「挖洞給我跳」

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（中央社記者葉素萍台北6日電）無任所大使林佳龍今天在自己的Podcast節目「阿龍開港」被來賓問到「為何要跟蔡英文作對？」林佳龍先是大笑說，這是「挖洞給我跳」；不過，他也認為，民進黨完全執政，還是要有批判性。

林佳龍積極爭取代表民進黨參選台北市長，近期傳出，民進黨主席蔡英文這幾天已兩度約詢林佳龍，徵詢參選新北市長意願，但林佳龍仍說「不」。

林佳龍今天在自己的Podcast節目「阿龍開港」，被來賓問到「為何要跟蔡英文作對？」

林佳龍先是大笑，這是「挖洞給我跳」，他說，自己是水瓶座，所以常常會跳出框架想事情，自己在台中磨練，也完成階段性任務、有個基礎，接下來就是首都圈的國土規劃，他認為，這涉及跨縣市，不要有本位主義，例如基隆輕軌若有完善規劃，不僅能解決台北南港、汐止以及內湖的交通，也可改善基隆的交通網路。

至於為何要跟蔡英文作對，林佳龍表示，民進黨完全執政，還是要有批判性，選舉不是只是為贏，而是要做事情，這是他的信念，然而現在的選舉政治都是在拚聲量，甚至負面情緒高於正面的。

林佳龍說，總統蔡英文從2008年至今，為民進黨注入一些活力，尤其民進黨在野時，蔡總統真的讓民進黨爬起來，現在民進黨執政，且蔡總統任期也到一個階段，台灣下一步該如何走，透過這一代學運份子，成立台灣智庫，發動一個挑戰2032未來國家願景、戰略的大型計畫，這也是為何他很快回到台北市、就能提一些首都圈的政見。

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林佳龍說，他也是以身試法，希望用自身的參與來引導選舉，讓大家討論公共事務，如果只是選出一個很討喜的人或者剛好此時聲量較大，「也許我們過去選擇也曾經後悔過，我不要講誰啦」。

他指出，民進黨批判精神要從內部做起，這一戰若有機會，能夠形塑一場首都市長選舉，讓大家來選擇，如果是別人選，那他就往下一站邁進，這一戰他就好好在場外當啦啦隊。（編輯：蘇志宗）1110706