林智堅論文遭疑抄襲 總統：選舉抹黑非成熟民主

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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）將參選桃園市長的新竹市長林智堅，論文遭質疑涉抄襲，總統蔡英文今天說，任何監督都應該基於事實，為選舉任意抹黑，不是成熟民主應有的現象。

林智堅今天在臉書（Facebook）貼文指出，面對選舉的風風雨雨，選民的加油能讓他充滿力量，繼續勇敢，「面對髒水來了，我會輕輕撥掉」，做好該做的事，一步都不會停下來。

「智堅辛苦了！任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象」，總統在林智堅臉書留言表示，相信林智堅一定可以用最好的政策願景，和亮眼的施政經驗爭取到更多支持，讓市民有高品質的生活和可以期待的未來。

林智堅遭國民黨籍台北市議員王鴻薇指論文涉抄襲，林智堅日前也舉行記者會，譴責國民黨透過扭曲方式、抹黑「奧步」侮辱他的人格，每逢選舉，競選對手都會以論文議題惡意攻擊，感到痛心、遺憾。昨天，林智堅委由律師前往新竹地檢署對王鴻薇提出加重誹謗罪的告訴。（編輯：陳仁華）1110707