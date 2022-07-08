前日相安倍晉三遭槍擊 黃偉哲等縣市長衷心祈福

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（中央社台北8日綜合報導）前日本首相安倍晉三今天疑遭一名男子持槍槍擊流血送醫，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜及台南市長黃偉哲等都為安倍晉三祈福，希望安倍晉三早日平安脫險，也譴責暴力。

安倍晉三上午11時30分（台灣時間10時30分）左右，在奈良疑遭一名男子持槍槍擊流血送醫，呈現心肺功能停止狀態。

柯文哲、侯友宜、新竹市長林智堅、黃偉哲及高雄市長陳其邁等在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，安倍晉三多次公開力挺台灣、是台日友好重要推手。

「我們要公開譴責暴力」，柯文哲表示，民主社會應講道理溝通，非以暴力對待，安倍晉三遭暴力攻擊，文明社會無法接受。

侯友宜說，非常關心一直以來對台灣展現關心與友好的安倍晉三情況，衷心期盼安倍晉三脫離險境，一切平安。

林智堅表示，曾與安倍晉三有一面之緣，祈願民主的光陪伴安倍晉三度過難關。

「祈願安倍前首相平安度過危機」，陳其邁說，曾與安倍晉三有數面之緣，深刻感受安倍晉三對台日關係的深厚情感與羈絆，是台灣真摯友人。

黃偉哲表示，「台灣有事即日本有事」，每個台灣人都記得安倍晉三對台灣的關心，希望安倍晉三撐過難關，台灣人衷心為安倍晉三祈福。

桃園市長鄭文燦說，希望台灣民主好朋友平安，並將槍手繩之以法，為安倍晉三祈福。

屏東縣長潘孟安表示，安倍晉三是台灣摯友，促進台日關係用心良苦，請國民一起集氣，期盼安倍晉三度過難關。

嘉義市長黃敏惠說，真心祈願一直以來非常關心台灣的安倍晉三平安。

新竹縣長楊文科說，在全世界任何地方，任何人都不應被暴力對待，溝通要理性，更要彼此尊重，期盼安倍晉三脫離險境。（編輯：李明宗）1110708