歐洲智庫專家建議台灣 推城市外交鞏固國際關係

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捷克智庫歐洲價值安全政策中心研究員葉皓勤（Marcin Jerzewski）（圖）8日在一場座談會上表示，建議台灣推動城市外交鞏固國際關係，尤其是深化與歐洲民主國家的交流。中央社記者范正祥攝 111年7月8日

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（中央社記者范正祥台北8日電）台灣國際處境困難，捷克智庫歐洲價值安全政策中心研究員葉皓勤（Marcin Jerzewski）今天表示，建議台灣推動城市外交鞏固國際關係，尤其是深化與歐洲民主國家的交流。

台灣安保協會、新台灣和平基金會、台灣制憲基金會今天於台灣獨立建國聯盟共同舉辦座談會，解析2022年北約新版「戰略構想」，盤點現有國際地緣政治局勢。

多位學者專家受邀出席座談會，與會的葉皓勤提及台灣如何開拓國際關係的道路時指出，台灣方面過去推動與美國各州和城市締結姊妹市的策略鞏固台美關係，下階段可以推動城市外交鞏固台灣的國際關係，而且不只是台美關係。

葉皓勤表示，台灣民眾希望以自由民主積極爭取與他國進行主權外交，但這不是一件很簡單的事情，這樣開拓台灣國際關係的方法，目前還不是適合於所有國家。

他說，拓展國際關係對台灣非常重要，包括近來許多立委利用立法院休會和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩之際，出國推動國會外交都有助於加強台灣的國際關係，促進國際社會對台灣的認識，讓世人看到台灣的自由民主。

另外，葉皓勤也表示，建議台灣推動城市外交鞏固國際關係。他認為，台灣還不會好好使用的工具是城市外交，尤其是深化與歐洲民主國家的交流，這很重要。

葉皓勤說，台灣年底將舉行九合一選舉，但根據他觀察選戰，目前在這場地方選舉中，縣市長參選人好像都不會提到城市外交。他建議，各縣市積極推動城市外交，不但是加強與亞太地區民主國家合作，尤其應深化和歐洲民主國家的交流。

他指出，積極推動城市外交，台灣可以得到真摯、以價值觀為基礎的國際關係。

對於葉皓勤建議台灣推動城市外交鞏固國際關係，主持今天座談會的台灣教授協會副會長陳俐甫表示，歐洲智庫的專家看到城市外交這個路徑，這是很好的建議。

陳俐甫說，推動城市外交能夠增進台灣國際能見度，特別是針對歐洲。（編輯：林興盟）1110708