更多編輯台推薦新聞：
整理》安倍晉三遇刺身亡 凶嫌身分動機、政經影響一次看

整理》安倍晉三遇刺身亡 凶嫌身分動機、政經影響一次看

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組
運動

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突
生活

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

共機踰越海峽中線 國民黨譴責破壞台海和平

2022/7/9 12:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北9日電）中共軍機8日踰越台灣海峽中線，國民黨今天表示，強烈譴責破壞台海和平穩定、傷害台灣安全與台灣人民權益的行為，希望陸方以維護區域和平穩定為原則，展現自制，以降低台海衝突風險。

空軍8日晚間發布共機動態，9架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），包括1架運8遠干機、1架運8技偵機、4架殲16機、2架殲10機、1架殲11機；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國民黨文傳會副主委林家興今天表示，國民黨對任何破壞台海和平穩定、傷害台灣安全與台灣人民權益的行為都要表達強烈譴責，希望陸方以維護區域和平穩定為原則，展現自制，以降低台海衝突風險，維持兩岸關係的穩健發展。

林家興也說，捍衛中華民國、捍衛民主自由價值是國民黨不變的堅定立場，同時對於中華民國空軍掌握台海上空軍情、守護國家安全的能力深具信心，感謝並支持國軍保衛國家安全的努力。（編輯：郭無患）1110709

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族