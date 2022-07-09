共機踰越海峽中線 國民黨譴責破壞台海和平

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）中共軍機8日踰越台灣海峽中線，國民黨今天表示，強烈譴責破壞台海和平穩定、傷害台灣安全與台灣人民權益的行為，希望陸方以維護區域和平穩定為原則，展現自制，以降低台海衝突風險。

空軍8日晚間發布共機動態，9架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），包括1架運8遠干機、1架運8技偵機、4架殲16機、2架殲10機、1架殲11機；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

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國民黨文傳會副主委林家興今天表示，國民黨對任何破壞台海和平穩定、傷害台灣安全與台灣人民權益的行為都要表達強烈譴責，希望陸方以維護區域和平穩定為原則，展現自制，以降低台海衝突風險，維持兩岸關係的穩健發展。

林家興也說，捍衛中華民國、捍衛民主自由價值是國民黨不變的堅定立場，同時對於中華民國空軍掌握台海上空軍情、守護國家安全的能力深具信心，感謝並支持國軍保衛國家安全的努力。（編輯：郭無患）1110709