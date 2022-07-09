國有林頻傳盜伐遭監院糾正 政院：持續嚴查嚴辦

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（中央社記者賴于榛台北9日電）針對近10年國有林盜伐頻傳，監察院日前通過監委調查報告，提案糾正行政院。政院今天表示，院長蘇貞昌非常重視此議題，將持續嚴查嚴辦盜伐集團，並請部會適時說明查察成果。

監委浦忠成、田秋堇今天發布新聞稿指出，調查「國有林盜伐案」發現，近10餘年經查獲者共計2831件，市價近新台幣12億元，且盜伐案件仍層出不窮。

監委指出，森林範圍廣大，但護管人力與森林警察卻配置有限，如森林護管人員847人，每人平均巡護面積近2000公頃；每個森警分隊僅20餘人，占保七總隊編制員額19%、業務費用僅6%。

監委也說，移工涉犯森林法判決確定有罪人數逐年攀升，非本國籍比率近10年來已成長15倍，迄至民國110年已達14.61%，足釀國安破口；另外，原住民參與犯罪比率達31%，相關主管機關均束手無策。

除此之外，監委也質疑，盜伐案獲取暴利卻量刑過輕，贓木處處可見。

監委認為，上述皆為政院長久以來漠視盜伐亂象，未察國家社會整體利益長期蒙受實質損害，非單一林政問題，政院任令有關機關各自為政、各行其是，難辭其咎；監察院聯席會議6月8日通過2人調查報告，提案糾正政院。

行政院發言人羅秉成接受中央社記者詢問時表示，蘇貞昌非常重視國有林盜伐議題，2019年10月便提出「向山致敬」政策，提高業管全國60%土地的林務局1068位森林護管員的加給、福利與訓練，去年也核定提高本薪及薪點折合率，建立逐級晉陞制度，並提高從事高風險的作業加給。

另外，羅秉成表示，蘇貞昌也要求內政部警政署配合林務局對山老鼠防制、盜伐木疏運等事項，並要內政部加強管理措施與制度規劃。

羅秉成說，今年5月，蘇貞昌更進一步要求警政署提出上中下游（砍、運、銷）加強防制盜伐專案，「滅鼠專案」正擴大執行中，已初具成效。

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羅秉成表示，國有林地占幅廣大，蘇貞昌已核定科技執法計畫，警政署也正增購科技偵查設備，例如針對盜伐集團經常行經路線等增設自動車牌辨識監控系統；此外，林務局也於全國山區易盜伐熱區林道、步道，增設遠端監控設備。

羅秉成表示，已在執行的「向山致敬」政策將持續努力，並請各部會協力合作，嚴查嚴辦盜伐集團，權責部會也須適時說明查察成果，以防堵違法行為。（編輯：林興盟）1110709