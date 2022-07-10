陪蘇貞昌視察社宅 陳時中談政治理念：合作才會成功

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（中央社記者陳俊華台北10日電）行政院長蘇貞昌今天說，中央將負擔近新台幣70億經費，在景美興建近2000戶社宅，並有日托、長照、托嬰等設施；衛福部長陳時中則說他的理念是合作才會成功，在部會合作下創造安居、樂業環境。

蘇貞昌上午與陳時中、內政部次長花敬群、營建署長吳欣修等人，視察「中央興辦文山景美社會住宅預定地」。

蘇貞昌致詞時表示，台北市人口密集、老化也快速，非常有必要興建社會住宅，政府以實際興建社會住宅、包租代管、租金補貼等方式，要讓居住正義更到位，讓年輕人、育兒家庭房子可以安居樂業；感謝台北市政府在協商過程中配合內政部。

蘇貞昌說，今天好不容易找到這兩塊地，9成是中央的、台北市占1成，由中央負擔全數經費，要以近70億元興建這兩處社會住宅，將會有近2000戶，還有日托、長照、托嬰等設施，並提供周邊住戶公共空間。

花敬群表示，住都中心成立近4年，已經實質發包、執行中的已經超過2萬戶，接著還有近5萬戶要陸續發包，總統蔡英文8年20萬戶社宅的政策目標，在住都中心、地方政府合作下，很有機會達標。

花敬群說，過去低度利用的公有土地要加速活化、整合社會住宅；這兩塊基地分別可以蓋1000戶、915戶社宅，民國113年3月就要動工，將會是台北市最大的社會住宅社區，值得大家期待。

陳時中指出，台北市將邁入超高齡社會，247萬人口中65歲以上老年人口有近20%、49萬人需要被照顧，不管日照、住宿型機構、幼托的土地取得都非常困難，感謝內政部在社會住宅整體規劃時，提供場地讓衛福部能設置日照中心、托幼空間，把老幼照顧都放進來。

陳時中說，他的理念是「合作才會成功」，落實政治想法要讓好的事情、美夢能成真，透過不同部會在行政院領導下，充分溝通協調，「來的雖然比較晚，但只要開始就一定會成功」，相信在部會合作下，一定會創造安居、樂業的環境。（編輯：蘇志宗）1110710