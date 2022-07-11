竹市長選情三腳督 高虹安、沈慧虹、林耕仁角逐

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民眾黨中央委員會11日通過提名程序，由立委高虹安（左起）參選新竹市長，將與民進黨提名的沈慧虹、國民黨的林耕仁角逐。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）民眾黨中央委員會今天通過提名程序，由立委高虹安參選新竹市長，將與民進黨提名的沈慧虹、國民黨的林耕仁角逐，竹市長選戰「三腳督」成形。

台灣民眾黨今天正式通過提名高虹安參選新竹市長，對此，民進黨新竹市長參選人沈慧虹下午透過記者會表示，新竹市民需要的是專業、真心為市民做事的全職市長，不是來兼差，更不是打工。

沈慧虹說，無論誰投入選戰，她都會盡全力走進新竹大街小巷，面對面、彎下腰，持續聆聽市民的聲音，爭取支持，「有了沈慧虹，新竹一定紅」。

國民黨新竹市長參選人林耕仁透過新聞稿指出，各個政黨都有推出參選人的考量，而民眾黨推出高虹安參選新竹市，也是表達對新竹市的重視，希望大家都能良性競爭，為新竹市民提出優質的政策，讓新竹市更好、更宜居。（編輯：李錫璋）1110711