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獲國民黨提名選市長 林耕仁：讓竹市重回藍天

2022/6/22 15:22（6/22 15:41 更新）
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國民黨22日下午舉行中常會，會中通過提名黨籍新竹市議員林耕仁（中）參選新竹市長，林耕仁和黨主席朱立倫（左）、立委鄭正鈐（右）等人攜手高喊口號振士氣。中央社記者謝佳璋攝 111年6月22日
國民黨22日下午舉行中常會，會中通過提名黨籍新竹市議員林耕仁（中）參選新竹市長，林耕仁和黨主席朱立倫（左）、立委鄭正鈐（右）等人攜手高喊口號振士氣。中央社記者謝佳璋攝 111年6月22日
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（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨今天提名新竹市議員林耕仁參選新竹市長，林耕仁表示，全力以赴，讓新竹市重回藍天；黨主席朱立倫說，希望林耕仁接下來整合地方，全力打贏選戰。

國民黨下午召開中常會，通過提名林耕仁參選新竹市長。林耕仁到中常會接受鼓勵與打氣，朱立倫與新竹市立委鄭正鈐，一起拉起林耕仁的手，與在場中常委一起高喊「當選」，氣氛熱烈。

朱立倫會中表示，林耕仁深耕基層，擔任6屆議員，實力穩健，最佩服林耕仁的是，每次在爭取黨內新竹市長選舉沒獲得提名，但仍欣然接受。

朱立倫指出，過去幾個月，他透過秘書長黃健庭跟林耕仁說，一定要認真努力，展現實力，經過這段時間的努力，黨內民調顯示，林耕仁可以穩定領先民進黨等其他候選人，所以今天提名林耕仁，希望林耕仁接下來一步一腳印，整合地方，全力打贏新竹市長選舉。

朱立倫也說，特別謝謝國民黨立委鄭正鈐非常有風度，過程中表示黨若需要會全力以赴，但是會以團結新竹市為重點，以黨的任務需求做最重要考量，當黨內認為林耕仁最適合參選時，鄭正鈐馬上表達力挺之意。

林耕仁受訪時說，會全力以赴，為市民服務，一定會讓新竹市重回藍天，更要帶領新竹市走向更有競爭力、前景的未來；他提出舒適減壓、永續新竹的城市發展願景，要許新竹市民一個前瞻、開闊的未來，也向新竹市民承諾「你把家顧好，市政交給我」，一起打拚。

面對民進黨提名新竹市副市長沈慧虹、以及民眾黨也可能推派人選，如何評估「三腳督」的選情，林耕仁表示，他長期在新竹服務鄉親，不管是面對擁有執政優勢或空降的對手，都會欣然面對，一定會為了新竹市民打拚，贏回市民支持與肯定。

林耕仁強調，國民黨新竹市的基本盤非常強，只要團結，一定會贏得勝選。（編輯：謝佳珍）1110622

國民黨中常會22日通過提名黨籍新竹市議員林耕仁（前右）參選新竹市長，林耕仁會中和立委鄭正鈐（前左）致意。中央社記者謝佳璋攝 111年6月22日
國民黨中常會22日通過提名黨籍新竹市議員林耕仁（前右）參選新竹市長，林耕仁會中和立委鄭正鈐（前左）致意。中央社記者謝佳璋攝 111年6月22日
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