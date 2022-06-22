徵召蔡適應林智堅沈慧虹 蔡英文：基桃竹不走回頭路

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（中央社記者葉素萍台北22日電）民進黨中執會今天徵召立委蔡適應參選基隆市長、新竹市長林智堅參選桃園市長、新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長；民進黨主席蔡英文說，3位是最強人選，基隆、桃園、新竹在進步，不走回頭路、也不能走回頭路，執政好口碑要延續。

民進黨下午召開「中央地方會做事、打造五星級城市」記者會，公布桃園、新竹、基隆市長提名人選。林智堅因為確診居家隔離中，今天以視訊方式跟現場連線。

民進黨主席蔡英文致詞時，首先感謝第一線防疫醫護人員的辛勞，與民眾團結努力，過去這段時間，全國疫情呈現下降趨勢，會繼續團結防疫，持續維持政治經濟局勢穩定，穩健一步步走向疫後正常生活。

蔡英文說，距離九合一選舉只剩下5個月的時間，民進黨有責任推出最優秀候選人，回應人民的期待，繼續實現中央地方會做事，打造五星級城市。

蔡英文指出，民進黨中執會已經通過基隆市、桃園市、新竹市3位市長提名，過去這3個城市都曾是民進黨的艱困選區，這3個城市也曾在國民黨執政下，面臨發展停滯、城市光榮感消失的困境，2014年市民給了民進黨機會，基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅不負眾望，交出亮麗成績單。

蔡英文說，大家應該可以從他們身上看出這8年來的付出，看到他們非常好的執政成績的同時，也看到他們都變得大隻一點，林智堅現在也有白頭髮了，這代表8年執政時間他們所付出的一切，造就城市的翻轉。

蔡英文指出，民進黨也希望下階段要接棒的3位候選人可以接棒，讓成績單一棒比一棒更好；經過8年趕進度，基隆重新找回台灣頭的自信，這陣子大家都在城市博覽會感受到基隆的魅力與蛻變；桃園不只是台灣最重要的產業重鎮，更是台灣面對世界、接軌國際的國門之都；新竹市不僅是台灣的科技首都，更是樂活移居的兒童友善城市。

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蔡英文強調，基隆、桃園、新竹在進步，「我們不走回頭路、也不能走回頭路」，地方執政的好口碑，市民好不容易找回光榮的感覺，一定要延續下去，現在是擘劃8年願景的時候。

蔡英文說，這3位，每一位都是最有經驗的即戰力，也是最強的人選，城市的進步一天都不能停下腳步，她交給3位最重要的任務是全力爭取市民支持，延續執政團隊會做事的招牌，接下來5個月，一起全力以赴、團結邁向勝選。（編輯：蘇志宗）1110622