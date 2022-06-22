民眾黨參戰 陳琬惠選宜蘭縣長、林冠年選竹北市長

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（中央社記者郭建伸台北22日電）台灣民眾黨今天通過新一波公職參選人提名名單，包含黨團主任陳琬惠參選宜蘭縣長、黃珊珊辦公室前秘書林冠年參選竹北市長等共8人。陳琬惠表示，宜蘭從地方自治典範淪為兩黨比爛，這次選舉她要提供宜蘭人對的選項。

外界看好民眾黨立委高虹安參選新竹市長，但高虹安至今未鬆口，今天傳出民眾黨考慮徵召民眾黨2020不分區立委第7名的新光集團第3代吳欣盈。不過民眾黨發言人徐千晴表示，中央委員會及選舉決策委員會都沒有討論，黨內也沒這樣說法。

民眾黨今天下午舉行中央委員會會後轉述記者會，甫獲提名的陳琬惠、林冠年出席說明參選動機。

陳琬惠表示，宜蘭人願意給政治人物機會，但政客總是糟蹋宜蘭人的智慧，這幾個月民進黨控訴宜蘭縣長林姿妙官司，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵有盜採砂石前科；曾幾何時，宜蘭從地方自治典範淪為兩黨金權結構比爛；這次選舉她要提供宜蘭人對的選項，從今天起將陸續提出更好的政策願景。

林冠年表示，竹北市的老舊政治生態要被更新，陳舊的政策已經跟不上時代，無論他過去在學院裡作研究、創業，或在台北市政府工作，都在為竹北服務準備；他是台北農場培育的選手，現在回家鄉打大聯盟，希望改造竹北的基礎建設與生活品質。

民眾黨中央委員會今天通過第8波提名名單，包含宜蘭縣長參選人陳琬惠、竹北市長參選人林冠年、台中市議員第9選區（北區）議員參選人林欣德、台中市議員第15選區平地原住民議員參選人洪志明、苗栗縣第1選區公館鄉鄉民代表參選人徐子程、嘉義市東區過溝里里長參選人吳慧玲、新竹縣竹北第1選區市民代表參選人林俊智、新竹縣竹北第2選區市民代表參選人游雅婷。（編輯：蘇志宗）1110622