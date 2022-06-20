沈慧虹批對新竹沒真心 高虹安駁政黨有程序才是負責

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（中央社記者郭建伸台北20日電）媒體報導，新竹市副市長沈慧虹指台灣民眾黨立委高虹安參選猶豫不決，對新竹市沒真心。高虹安透過聲明表示，政黨推派參選人應有一定程序，才是負責表現，而她接下新竹市經營與服務即不遺餘力投入心力。

民進黨選對會18日開會同意，建議徵召立委蔡適應參選基隆市長、新竹市長林智堅參選桃園市長、新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長，預計22日中執會處理徵召案。

自由時報今天報導，高虹安日前批評林智堅選桃園市長讓新竹市民失望，沈慧虹昨天反諷高虹安「最近一直對新竹市說三道四」，連是否願意為新竹人做事、參選都猶豫不決，對新竹市沒有真心，也沒有誠心。

高虹安今天透過聲明表示，政黨政治對於選舉推派參選人，尤其是縣市首長人選，應有一定的程序，必須經過黨內評核選出最適合人選，從內部溝通到宣布方式都應有合理的標準作業流程，才是對市民最負責任的表現。

高虹安指出，她目前是立委，同時擔任民眾黨新竹市黨部主委一職，為新竹市民服務和發聲，本就是她的職責所在，也一直全力以赴。

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高虹安指出，真心誠心是走入基層服務人民，她自去年接下新竹市經營與服務工作，即不遺餘力投入心力，舉凡走訪基層、服務選民，募集捐助防疫與消防物資，也為在地議題發聲。

高虹安指出，無論是教育、交通、飲用水、空污、園區水電資安等，她都以預算或質詢敦促相關部門檢討重視，這些都是真心誠心與專業專注的具體行動，對大新竹民眾負責任的表現。（編輯：蘇志宗）1110620