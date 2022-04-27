涉案仍獲國民黨提名選宜蘭縣長 林姿妙：公平正義

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）涉貪污案的宜蘭縣長林姿妙今天獲中國國民黨中央提名競選縣長連任。林姿妙說，獲提名是「公平正義」；媒體追問，是否擔心對手用官司打壓她？她說：「我沒有做壞事啊！」

林姿妙今天下午3時出席宜蘭縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上記者會前，針對獲國民黨中央提名競選縣長連任一事回應媒體時說，就是希望她的縣府團隊繼續拚宜蘭縣的交通、建設、觀光、教育，都要齊頭並進。」媒體詢問：「獲提名很高興嗎？」她強調，本來就很打拚在做，大家都知道。

媒體最後追問，是否擔心對手屆時於選舉時用官司打壓她？林姿妙說：「我沒做壞事啊！公平正義啊！」

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檢方偵辦宜縣府民國108年羅東鎮某土地免徵增值稅貪污等弊案、若干疑財產來源不明等案，1月13日首波指揮法務部廉政署前往縣府等相關30餘處所搜索，約談30多人到案說明，其中林姿妙、林姿妙女兒林羿伶等10多人被列被告。

檢廉今年2月再度發動搜索，林姿妙及林羿伶涉犯貪污治罪條例圖利罪，一度被檢方聲請羈押；法院之後裁定林姿妙新台幣80萬元交保，林羿伶40萬元交保。全案檢方持續偵辦中。（編輯：黃世雅）1110427