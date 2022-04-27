藍提名林姿妙張麗善黃敏惠王惠美 競選連任縣市長

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨今天提名雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美、宜蘭縣長林姿妙競選連任，但4人因地方防疫工作，以視訊連線方式與會，接受黨中央提名。

國民黨今天下午召開中常會，通過第4梯次縣市長提名，宣布提名張麗善、林姿妙、王惠美、黃敏惠等人競選連任，黨主席朱立倫在會中表示，目前疫情嚴重，黨中央要求縣市長堅守崗位，因此不用到場，以視訊方式參與即可。他指出，這4位縣市長最大的特點，就是在基層認真努力，像媽媽的精神一樣，勤政愛民。

在本次提名中，最受矚目的就是官司纏身的林姿妙，她透過視訊表示，今年初開始她三番兩次受到空前的政治打壓，感謝大家的全力相挺，讓她勇敢的走過來，今天正式獲得徵召，相信只要堅持到底，天公會疼憨人，為了捍衛公民正義、維護宜蘭民主價值，以及要延續拚出宜蘭好生活的政治承諾，她一定會全力奮戰到底。

對此，朱立倫也說，走到宜蘭大街小巷，大家都對林姿妙非常肯定，但民進黨在民主聖地的宜蘭，因為無法超越林姿妙，就動用司法手段的政治打壓，讓大家感受到非常嚴重的肅殺氣氛，林姿妙很勇敢，國民黨也成立相關律師團，一定要捍衛林姿妙所有的司法權益與清白，也相信宜蘭縣民的眼光是雪亮的，一定會還林姿妙清白。

獲得提名的黃敏惠則表示，她會承擔起責任，這是責任更是使命，會全力以赴，嘉義市不能成為一個被遺忘的城市，這是她對這塊土地的承諾，希望嘉義市不斷進步，讓嘉義市超越嘉義市；嘉義市是國民黨最南端的執政縣市，也是一個灘頭堡，面臨很大挑戰，相信危機就是轉機，一定要繼續努力打拚。

張麗善指出，如何快速讓雲林這農業大縣讓台灣看見，同時接軌國際，這是她未來的施政方向，相信雲林鄉親會感受到她的用心與決心，如何改變雲林，請大家拭目以待。

王惠美表示，她會以最謙卑的心，盡最大的努力，繼續為彰化縣民奉獻微薄的力量；彰化人值得過更好的生活，為了她所熱愛的彰化，一定會繼續勇往直前、奉獻心力，找回彰化人的光榮感。（編輯：林興盟）1110427