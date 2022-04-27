蔡英文宣布4縣市長人選 訴求落實綠色執政光榮

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民進黨27日下午召開中執會，通過由立委周春米（右）參選屏東縣長、立委蔡其昌（左）參選台中市長、立委劉建國（左2）參選雲林縣長、行政院顧問徐定禎（右2）參選苗栗縣長，4人在記者會中開心合影中央社記者張皓安攝 111年4月27日

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北27日電）民進黨主席蔡英文今天正式宣布，中執會通過台中、屏東、雲林、苗栗4縣市長提名。年底九合一選舉，民進黨會做事團隊已經逐漸成形，並訴求中央地方連線、一條心，將綠色執政的經驗與光榮落實在每一個縣市。

民進黨下午召開中執會通過立委周春米參選屏東縣長、立委蔡其昌參選台中市長、立委劉建國參選雲林縣長、行政院顧問徐定禎參選苗栗縣長，會後，黨主席蔡英文、秘書長林錫耀率領4位參選人召開「中央執政好成績，地方推薦好人才」記者會對外說明。

蔡英文致詞表示，近來因應疫情的變化指揮中心充分掌握發展狀況，也調整防疫策略，政府會做好準備，因應各種疫情的挑戰，相信不只中央要有完善的政策，地方也要有適任的縣市首長，才能結合更大的力量，落實防疫政策，並且繼續推動地方建設，照顧民眾的需求。

她說，今年底的九合一選舉，民進黨會以「中央執政好成績，地方推薦好人才」為目標推出優秀縣市長人選來為地方服務，爭取更多台灣人民的支持。

蔡英文表示，台灣是一個團隊，國家也是一個整體，黨所推薦的市長候選人最能夠與中央合作，也最能夠落實各項政策，提升政務推動的效率，請大家共同支持民進黨推出的縣市長候選人，中央、地方連線；中央、地方一條心；一起把綠色執政的經驗與光榮落實在每一個縣市。（編輯：林興盟）1110427

備戰年底九合一選舉，民進黨27日在中央黨部舉行記者會，宣布屏東、台中、雲林、苗栗4縣市長提名人選，其中立委周春米將代表角逐屏東縣長，她說，希望創歷史、寫紀錄，成為屏東縣第一位女性縣長。中央社記者張皓安攝 111年4月27日

民進黨已完成三波提名作業，27日下午舉行記者會宣布屏東、台中、雲林、苗栗縣市長提名記者會，其中立委劉建國將代表參選雲林縣長，盼為雲林做更多事，他表示，這是民進黨在濁水溪以南最關鍵的第一席，拜託大家牽成。中央社記者張皓安攝 111年4月27日

民進黨中執會27日通過提名立委蔡其昌參選台中市長，他致詞時提到，被徵召是榮耀、肯定、也是責任與肩上重擔，會用最團結的陣容面對接下來7個月、這一場五五波、勢均力敵但是會贏的選戰。中央社記者張皓安攝 111年4月27日