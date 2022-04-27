蔡其昌參選台中市長 何欣純：有需要全力支持

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民進黨27日通過由立法院副院長蔡其昌（右）代表參選台中市長，黨主席蔡英文（前左）下午在記者會中授予競選背帶，兩人比讚合影。後左為民進黨苗栗縣長參選人徐定禎。中央社記者張皓安攝 111年4月27日

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）民進黨今天召開中執會通過立委蔡其昌參選台中市長，日前曾表態願接受徵召的立委何欣純表示，和蔡其昌通過電話，有需要會全力支持，團結一致。蔡其昌明天拜會何欣純。

年底九合一選舉，民進黨今天在中執會通過，由立委蔡其昌參選台中市長，日前曾表態參選的何欣純今天為台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）民進黨台中市議員初選參選人林義偉站台時，她接受媒體聯訪被問到，是否加入蔡其昌競選團隊。

何欣純表示，她有和蔡其昌通過電話，大家都是好朋友，只要有需要的地方，她會全力支持，「位置不是問題」，絕對是團結一致，全力支持。

何欣純指出，她和總統蔡英文見面時，曾聊過台中的狀況以及策略的問題，希望這些策略在年底的選舉，對蔡其昌有所貢獻。

何欣純也推薦林義偉，她指出，林義偉上次雖落敗，但持續在潭雅神深耕，數月前宣揚公投、台中第二選區的立委補選，都可以看見林義偉的身影，肯定他是年輕有抱負的人。（編輯：陳仁華）1110427