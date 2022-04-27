蔡英文喊中央地方一條心 盼綠色執政落實每個縣市

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北27日電）民進黨主席蔡英文今天宣布提名立委蔡其昌選台中市、劉建國選雲林縣、周春米選屏東縣、行政院顧問徐定禎選苗栗縣；面對疫情嚴峻的挑戰，她誓言將綠色執政經驗與光榮，落實到每一個縣市。

民進黨中執會下午通過2022年九合一選舉屏東縣、苗栗縣、雲林縣、台中市的縣市長提名，會後，黨主席蔡英文親自召開記者會宣布，周春米參選屏東縣、徐定禎參選苗栗縣、劉建國參選雲林縣、蔡其昌參選台中市，並為4人掛上競選背帶，高喊「當選、民進黨加油」等口號。

蔡英文盛讚4人問政表現有目共睹，並細數4人的問政成績，她表示，未來，周春米會以科技、農金、觀光、綠能、長照等5個產業為願景，為屏東的每個地方，找出最適合發揮的特色和強項。

她並說，過去幾年來，潘孟安縣長蟬聯施政滿意度第一名，「我屏東我驕傲」，響遍全台灣，這也是民進黨的驕傲。相信最在地、最了解屏東的周春米，一定能為民進黨贏得勝利，延續「綠色執政，品質保證」的招牌。

蔡英文說，徐定禎擔任頭份市長8年，接手時負債新台幣6000萬，到他卸任的時候，不但還清負債，還結餘3億餘元，這是相當不簡單的成果。

她相信，要解決苗栗長期的財政問題，徐定禎絕對是一個最佳人選。特別是，北台灣的科技產業廊帶，正在往苗栗延伸，苗栗的科技重鎮就在頭份。徐定禎擔任過頭份鎮長，不只財政紀律好，政績也做得很好。

蔡英文表示，徐定禎的「頭份經驗」可以擴大成為「苗栗經驗」，讓苗栗在改革轉型和建設發展的過程中，成為有科技、有文化的城市，為苗栗帶來全新的氣象。

「建設雲林，劉建國也是最用心。」蔡英文列舉雲林正在建設全國第一座「國家級高齡醫學研究中心」，台大醫院雲林分院虎尾院區的第二期擴建案，也在積極推動中，這是一個百億的工程。另外，劉建國爭取14億開通雲科聯外道路，把斗六五大工業區串聯起來，打通工業區的任督二脈，各行各業都更能夠發展，這就是真心在幫雲林拚經濟。

她相信，雲林由劉建國來執政，一定能讓雲林的發展突飛猛進，也把民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，重新在雲林發揚光大。

2008年蔡英文擔任黨主席，蔡其昌與桃園市長鄭文燦擔任黨的發言人，她說，鄭文燦做得好，相信蔡其昌也做得到。

她說，民進黨今天提名立法院副院長競選台中市長，表示民進黨重視台中，有決心跟台中市民一起打造台中。

她舉出蔡其昌為台中爭取的許多建設，包括大台中環狀鐵路高架捷運、國家漫畫博物館、足球運動園區、國際壘球運動園區、台電綠能博物館等，都一一在實現當中。就連球迷期盼多年的職棒第六隊，也難不倒蔡其昌，也正在實現中。

蔡英文表示，未來蔡其昌成為台中巿長，從民意代表變成行政首長，從爭取變成規劃和執行，他將大刀闊斧讓台中更好，用行動力讓台中成為生活首都，相信蔡其昌就是帶領台中轉變最好的人選。

蔡英文表示，今年的九合一選舉，民進黨的「會做事」戰隊，已經逐漸成形。她強調，台灣是一個團隊，國家也是一個整體，民進黨推薦的縣市長候選人，最能夠和中央合作，也最能夠落實各種政策，提升政務推動的效率。

她請大家共同支持民進黨推出的縣市長候選人，中央地方連一線，中央地方一條心，一起把綠色執政的經驗和光榮，落實在每一個縣市。（編輯：楊蘭軒）1110427

民進黨27日通過由立法院副院長蔡其昌（右）代表參選台中市長，黨主席蔡英文（前左）下午在記者會中授予競選背帶，兩人比讚合影。後左為民進黨苗栗縣長參選人徐定禎。中央社記者張皓安攝 111年4月27日

民進黨中執會下午正式通過屏東縣、台中市、雲林縣、苗栗縣4縣市長提名人選，會後並由黨主席蔡英文（左2）親授競選背帶。圖為蔡英文與雲林縣長參選人劉建國（右2）比讚合影。右為民進黨屏東縣長參選人周春米、左為苗栗縣長參選人徐定禎。中央社記者張皓安攝 111年4月27日

民進黨中執會27日下午通過屏東縣、台中市、雲林縣、苗栗縣4縣市長提名，黨主席蔡英文（左）會後率將參選屏東縣長的立委周春米（右）等4名選將出席記者會，並親自授予競選背帶。中央社記者張皓安攝 111年4月27日