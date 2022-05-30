台北市長選舉 柯文哲：黃珊珊還是訓練最好的

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台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲被問及，年底的市長選舉是否支持國民黨的蔣萬安時表示，副市長黃珊珊還是訓練最好的。圖為台北市副市長黃珊珊26日視察輝瑞兒童疫苗校園接種情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲被問及，年底的市長選舉是否支持國民黨的蔣萬安時表示，副市長黃珊珊還是訓練最好的；而黃珊珊對於是否參選市長則說有任何決定都會報告。

台北市長柯文哲今天率市府團隊列席台北市議會市政總質詢。國民黨議員李柏毅問，柯文哲何時要宣布黃珊珊代表柯文哲創建的台灣民眾黨參選台北市長。

柯文哲說，黃珊珊如果要選應該是她自己決定、自己宣布，她有她的主體性。李柏毅追問柯文哲是否希望黃珊珊參選，柯文哲回「希望」，至於黃珊珊要不要披民眾黨戰袍，柯文哲說，市長這個職位把事情做好就好、不一定非要有黨派。

李柏毅追問柯文哲會不會改挺國民黨台北市長參選人蔣萬安，柯文哲回「不可能」，並稱現階段副市長黃珊珊還是訓練最好的，他個人支持她，而民眾黨會不會派人參選台北市長，柯文哲說「不一定」。

國民黨議員張斯綱也問黃珊珊何時宣布參選、甚至是帶職參選，黃珊珊僅表示，先把該做的工作做好，有任何決定都會報告。

張斯綱追問，黃珊珊若要選是加入民眾黨或無黨籍，黃珊珊表示，重點不是黨籍，而是要爭取最多市民的認同。

張斯綱批評黃珊珊迴避問題，身為從政多年的政治人物，對哪個政黨比較符合自身理念不該打馬虎眼，黃珊珊回應「我從政20多年都忠於自己」。（編輯：李錫璋）1110530