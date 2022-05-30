被關注黨籍問題 黃珊珊：喜歡親民黨

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）外界關注台北市副市長黃珊珊是否參選台北市長、又要以哪黨身分參選，黃珊珊在今天的專訪中表示自己重感情、喜歡親民黨，而台北市多元、能包容不同聲音，不因黨派分崩離析。

台北市副市長黃珊珊頻被關注是否參選台北市長，又要披哪一黨戰袍參戰，是本來的親民黨或是台北市長柯文哲創建的台灣民眾黨，還是無黨籍。

黃珊珊今天中午接受Yahoo TV「今天誰來沛」主持人、國民黨北市議員鍾沛君專訪，被問及民眾黨立委蔡壁如說黃珊珊不排斥入黨、甚至可能7、8月參選一事。

黃珊珊說，蔡壁如是很直率的人，現在北市每天動輒8000、9000人確診，是很大的壓力，讓市民安心過日子才是她最重要的工作。

黃珊珊表示，她從政20年在選區就是非藍非綠，台北市是一個最多元、最能夠包容不同聲音的地方，各黨都能在這裡一起做事，不因黨派分崩離析。

鍾沛君問黃珊珊曾參選立委，但因藍綠包夾而無緣。黃珊珊說，她就喜歡親民黨、又重感情，所以大家都離開親民黨的時候她留下來，不會去想要怎樣才能飛黃騰達。當時選立委不是為了自己，是想為黨爭取政黨票，雖然選制對小黨不利，但不努力就沒有機會、每一天的努力都不會白費。

黃珊珊說，不管政治環境如何改變，只要紮實做好自己的工作「不管是藍是綠都會給你肯定」，而柯文哲執政的台北市沒有分過政黨，只要有道理的事情市政府都會去做。

黃珊珊重申現在先把工作做好就是最好的準備，成績拿出來就可以得到人民的信任。

此外，鍾沛君提問今年雙城論壇實體會議的可能性，並問黃珊珊如何看待國民黨台北市長參選人蔣萬安拋出的「堅持主權、認清分治事實進行兩岸交流」前提。

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黃珊珊表示，時間點還沒有規劃，但中華民國是一個主權獨立的國家，台北市是中華民國的首都，跟任何國家任何城市都可以來往，而雙城論壇不管大家喜不喜歡，但在教育、文化、體育方面的交流是有進展的，只要不是特殊狀況，她覺得雙城論壇只會繼續舉辦。

另一方面，黃珊珊指出，等疫情趨緩後要振興商圈，最合適時候應該是8、9月，正在規劃第二次追加預算並爭取先墊付，下半年的振興活動有望9或10月啟動。（編輯：李錫璋）1110530