鬆口選市長？黃珊珊：若疫情控制得宜當然OK

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頻被問是否參選台北市長，台北市副市長黃珊珊表示，若疫情控制得宜、工作告一段落，「那當然OK」。圖為黃珊珊26日視察輝瑞兒童疫苗校園接種情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市副市長黃珊珊頻被問是否參選台北市長，黃珊珊表示，現在疫情嚴峻，沒心思想選舉，若疫情控制得宜、工作告一段落，「那當然OK」，若要請辭也會妥善交接。

台北市長柯文哲今天率市府團隊列席台北市議會市政總質詢，副市長黃珊珊頻被問是否參選台北市長。

國民黨議員戴錫欽表示，無論黃珊珊何時宣布參選、怎麼選、何時辭職投入選舉，他都尊重，但不希望因黃珊珊的異動影響市政。

戴錫欽問黃珊珊有無預計時間宣布參選或請辭，黃珊珊表示，現在疫情嚴峻、真的沒心思想選舉，如果疫情控制得宜、工作告一段落，「那當然OK」，疫情現在還是高原期，不知道要多久，而她如果真的要請辭，一定會把工作安排妥當。

戴錫欽問柯文哲，若黃珊珊要離開市府，哪個時間點對市政影響較小，柯文哲說，疫情已經趨緩，但總要等告一段落之後，疫情期間還有很多事情要處理。（編輯：唐聲揚）1110530