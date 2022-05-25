蔣萬安喊組台北隊 如何突破三腳督局勢成挑戰

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨立委蔣萬安確定參選台北市長，在選戰主軸上喊出「台北隊」，盼跨越黨派、擴大票源，如何在「三腳督」的態勢下突圍，仍是嚴峻挑戰。

備戰年底縣市長選舉，國民黨今天下午召開中常會，通過提名蔣萬安參選台北市長、立委許淑華參選南投縣長、前立委謝國樑參選基隆市長。

台北市版圖向來「藍大於綠」，但2014年民進黨和現任台北市長柯文哲合作後，藍營已經在野8年。蔣家後代的蔣萬安在北市扎根已久，形象和基層實力都不錯，成為藍營收復失土的寄望。

黨內人士說，蔣萬安的優勢是年輕、形象佳、學經歷豐富，除了能吸引知識選民的支持外，也可以吸引年輕族群的目光；但若要真正獲得年輕人的支持，就要了解北市年輕人的困境，包括低薪、高房價問題，要如何幫年輕人解決，蔣萬安一定要說明清楚，只要讓年輕人有感，自然就會獲得支持，論述絕對不能打高空。

蔣萬安獲提名後，喊出將組成各種台北隊。知情人士指出，蔣萬安競選主軸會著重於後疫情時代，台北市要如何再起、提升經濟，希望帶領北市走向國際頂級都市的願景上，相關政策未來會一一呈現在市民眼前。

蔣萬安選戰團隊正在籌組，初步架構大致成形，組織部分由國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹協助，政策面架構則由政治大學教授俞振華規劃。

藍營北市輔選要角說，除了完成組織部署外，日前也盤點出藍營在北市較弱勢的區域，地方黨部已在相關區域組織後援會，為蔣萬安暖身，也為往後的選戰提前做準備。這次陸戰的目標就是除了凸顯藍營優勢區域外，也希望提升較弱勢的區域。

不過，這次台北市長選舉，除了民進黨外，現任副市長黃珊珊可望接下柯文哲棒子參選，形成藍綠白「三腳督」態勢，民眾黨恐分食藍營選票，將成為蔣萬安突圍的難題之一。

藍營地方人士指出，蔣萬安的選戰策略需視民進黨派出的人而定，對手若是衛福部長陳時中，在疫情嚴峻的狀況下，相信不足為懼；若對手是前副總統陳建仁，反而可能是強勁的對手。

他也說，目前黨內確實對民眾黨會搶奪中間偏藍選票非常頭痛，這些中間偏藍的選民大多都是因為對國民黨失望而轉支持民眾黨，蔣萬安接下來要如何提升藍營形象，重拾這些選民的信任，也將是一大難題。（編輯：謝佳珍）1110525