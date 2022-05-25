綠重申提名作業按自己節奏 評蔣萬安難成領頭羊

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（中央社記者葉素萍台北25日電）國民黨今天提名立委蔣萬安參選台北市長。衛福部長陳時中是民進黨台北市長熱門人選，前交通部長林佳龍也積極準備；對於提名時程，民進黨仍不鬆口，但黨內高層說，不是提名快就會贏，立委蔣萬安不擅創造話題，難成領頭羊。

國民黨今天提名立委蔣萬安參選台北市長、立委許淑華參選南投縣長、前立委謝國樑參選基隆市長。

民進黨在台北市長這局，陳時中被視為熱門人選，林佳龍也積極準備，前副總統陳建仁入黨後被外界解讀為參選的活棋。

不過，陳建仁今天表示，「選舉目前不是我的考量」；他並說，不清楚陳時中個人對選舉的想法，但陳時中確實是一個很會溝通協調、有判斷力的好人才。

民進黨發言人周江杰說，目前以防疫為主，國民黨今天忙著提名選務，拉抬候選人的選情，是國民黨的家務事，民進黨不作過多的評論；民進黨縣市長的提名作業，有自己的節奏。

民進黨內高層則說，不是提名快就會贏，適合的時間點，民進黨適當的人選就會出來；真正急的是國民黨主席朱立倫，因為朱立倫下週要出國，這樣的提名節奏是朱立倫個人的節奏，不是國民黨的節奏，這對國民黨來說不一定是好的。

黨內高層說，國民黨基本盤長期低迷，台北市受民眾黨的影響更大，目前台北市副市長黃珊珊的角色，類似指揮官，聲量話題被重視，蔣萬安在防疫上沒有特殊角色，要怎麼逆轉是很大的課題。

黨內高層分析，過去可能會認為台北市是火車頭，但蔣萬安不太擅長創造話題，很難當國民黨的領頭羊，此外，如果蔣萬安沒辦法在這段時間跟黃珊珊做市場區隔，對國民黨選舉也會有影響。

民進黨在3月底已經提名蔡培慧參選南投縣長。南投縣黨部主委羅美玲受訪指出，國民黨立委許淑華擔任過南投縣議員、南投市長、立委，家族也在地方長期經營，知名度的確比較高，但蔡培慧非常努力、條件優質、有專業，勤跑基層，補足地方組織的不足。

羅美玲說，民進黨南投縣議員提名已就定位，未來半年會母雞帶小雞打團體戰，讓更多人認識蔡培慧；她說，國民黨長期在南投縣執政，但南投縣沒什麼改變，期待選民給民進黨機會，讓民進黨來做，南投會更好。

民進黨基隆市長布局，待民進黨選對會徵召，黨內看好立委蔡適應。

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民進黨基隆市黨部主委蘇仁和受訪表示，基隆市長林右昌執政近8年，基隆市的改變，市民有目共睹，蔡適應擔任議員、立委，對市政駕輕就熟，如果未來黨真的徵召蔡適應，相信蔡適應能延續林右昌執政，在基隆大有可為。

不過，蘇仁和也說，基隆市基層是藍大於綠，此外，去年四大公投雖然未過關，但基隆市4項公投同意票高於不同意票，民進黨必須有所警惕。（編輯：謝佳珍）1110525