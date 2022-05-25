藍提名蔣萬安選北市 許淑華、謝國樑戰南投與基隆

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）備戰年底縣市長選舉，國民黨今天提名立委蔣萬安參選台北市長、立委許淑華參選南投縣長、前立委謝國樑參選基隆市長；黨主席朱立倫說，讓北北基桃連成一線，給市民最快樂、幸福的生活。

國民黨下午召開中常會，進行第7梯次縣市長提名作業，會中通過提名蔣萬安參選台北市長、許淑華參選南投縣長、謝國樑參選基隆市長；3位參選人到場向與會中常委致意，朱立倫也一一握手打氣，並拉起3位參選人的手，高喊凍蒜，現場氣氛非常熱烈。

朱立倫致詞時說，許淑華從擔任南投市長開始，就受到鄉親的肯定，參選立委更是每次都高票當選，這次獲得地方鄉親肯定參選南投縣長，未來一定會是最好的父母官；謝國樑在基隆長大，服務鄉親獲得肯定，未來謝國樑加上新北市長侯友宜、蔣萬安、以及國民黨桃園市長參選人張善政，讓北北基桃連成一線，給市民最快樂、幸福的生活。

朱立倫表示，蔣萬安是國民黨最重要、最具有未來的今日之星也是明日之星，所有的支持者對蔣萬安充滿期待，但他也要替蔣萬安說兩句話，蔣萬安壓力會比較重，因為充滿期待就會有壓力，但是禁得起考驗，最後勝利成功，一定會是蔣萬安。

朱立倫也說，台北市由蔣萬安擔任主帥，是大家的母雞，要帶領市議員、各地黨員一起打拚，台北市是首都，動見觀瞻，相信蔣萬安的學經歷，尤其近年在立法院衛環委員會，更能以父母的心情關心社會，蔣萬安會以大格局、國際觀加上基層經驗，讓台北市展現出新的一頁。

朱立倫強調，雙北有侯友宜、蔣萬安，桃園有張善政，基隆則是有謝國樑，就是要展現出國民黨是最負責任的政黨，提出最優秀的人選，為台灣、中華民國打拚。（編輯：謝佳珍）1110525