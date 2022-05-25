參選台北市長 蔣萬安：全力以赴一定讓藍天再現

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨今天提名立委蔣萬安參選台北市長，蔣萬安表示，他會全力以赴，一定會讓藍天再現；他要讓所有人才，組成各種台北隊，迎向國際，在世界找到位置，也要讓台北站上世界頂級都會的行列。

備戰年底縣市長選舉，國民黨今天下午召開中常會，通過提名蔣萬安參選台北市長、立委許淑華參選南投縣長、前立委謝國樑參選基隆市長。

蔣萬安在受訪時表示，非常榮幸獲得國民黨徵召，感謝朱立倫及黨內先進，對他這樣的年輕世代的信任與期許，將首都之戰這重要使命交付給他，他會全力以赴，一定會讓藍天再現，帶領所有台北市民，挺過疫情、開創新局。

蔣萬安強調，他出身在台北、求學在台北，台北是他深感驕傲的城市，孕育了許多人成長的過程，創造台北人實現夢想的環境，但這幾年台北人口不斷外流，市民收入持續減少，城市基礎建設停滯不前，在國際中失去能見度。

蔣萬安說，此刻是大家對於台北的未來做出重大決定的時候，大家終將挺過疫情，但面對各項的挑戰、百業蕭條的台北，需要的不是政治口水，而是捲起袖子實在做事的人。他會用創新的思維、永續的精神、科技的手段，執行市政願景。

蔣萬指出，台北不只是六都之一，而是要帶領台灣衝向國際的領頭羊，在這轉型時刻，台北必須以服務為本，為所有市民提供優質、安全的生活體驗，他要讓所有人才，組成各種台北隊，迎向國際，在世界找到自己的位置，他要與所有市民攜手，讓台北站上世界頂級都會的行列，他更要帶領這座城市，大步向前邁進，在後疫情時代，蛻變成為最具爆發力的國際大城。

媒體關心選戰團隊組成的狀況，蔣萬安則說，團隊一直在籌組當中，這段時間積極拜訪對市政有經驗的前輩，大家都願意大力實質幫忙，但不需要特別職位；大家都有共同目標一起往前衝；他也提到，前台北市議員羅智強是國民黨的資產、強而有力的戰將，年底選舉絕對需要借重羅智強，協助國民黨一起打團體戰。

是否有信心在通過提名後，拉高民調，蔣萬安說，他一定有信心在年底台北市長選舉讓藍天再現，接下來他對台北市政的願景，會一一向大家說明，最重要的是年底這場選戰，會是一場團體戰，大家一起共同努力，讓國民黨贏的選舉。

許淑華表示，從這一刻起，她會扮演最強母雞，會為國民黨取得更多席次，讓好的政策可以延續；未來國民黨一定會展現團結的一面，在全國打出最好的成績。

謝國樑說，他當市長最重要的方針，就是要引進產業，創造就業率，讓基隆成為北台灣重要的就業基地，期待與雙北一起努力。（編輯：蘇志宗）1110525

備戰年底地方選舉，國民黨25日下午在中常會上通過提名立委蔣萬安（中）參選台北市長。圖為蔣萬安和中央黨部外高喊當選的熱情支持者們碰肘致意。中央社記者謝佳璋攝 111年5月25日

國民黨25日下午召開中常會，進行第7梯次縣市長提名作業，會中通過提名立委蔣萬安（前右）參選台北市長，蔣萬安也和聚集在中央黨部外的支持者致意，現場當選聲不斷。中央社記者謝佳璋攝 111年5月25日